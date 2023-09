O Governo Federal está anunciando por mais um momento uma nova etapa do pente fino que irá acontecer nos cadastros do Bolsa Família. Trata-se de uma iniciativa do Governo para reduzir a folha de pagamentos das famílias que não estão dentro dos requisitos estipulados pelo Bolsa Família. Milhões de cadastros já estão sendo bloqueados e não receberão os pagamentos referentes ao mês de setembro. Todo cuidado é pouco.

Cancelado Pagamento de 600,00 pode ser bloqueado pelo governo | Imagem: Jeanne de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Governo bloqueia cadastros do Bolsa Família

O Bolsa Família possui normas bem rígidas quanto a legibilidade dos beneficiários. Trata-se de algo feito exclusivamente para o bem-estar dos brasileiros. Logo — toda e qualquer irregularidade é combatida com bastante vigor pelo ministério responsável.

No início do ano o Governo combateu com bastante eficácia os cadastros irregulares referentes às famílias unipessoais. Isto é: as famílias formadas por apenas 01 membro. Entretanto, dessa vez o foco é totalmente diferente.

O Governo através de análises percebeu que existe um grande número de cadastros irregulares referentes à renda. Haja vista que de acordo com a legislação do programa — a renda máxima per capita deve ser de R$ 218.

Caso contrário o beneficiário poderá ter o valor cortado. O valor pago pelo Bolsa Família neste mês é de R$ 600 com adicional de até R$ 400 somando todos. Por esse motivo o Governo está fechando o ciclo de muitas pessoas.

O intuito não é reduzir os valores ou lista de pagamentos — mas democratizar os repasses a fim de que somente os brasileiros necessitados recebam os valores. É importante seguir algumas dicas para não ter o benefício bloqueado.

O que fazer para não ser bloqueado?

Para não ter o benefício bloqueado é importante estar dentro das normas estipuladas pelo Governo Federal. Caso contrário, o brasileiro poderá ter o repasse totalmente suspenso pelos órgãos responsáveis.

Cadastro Único: Através do Cadastro Único o Governo tem acesso a todas as informações relevantes sobre as famílias brasileiras. Caso o CadÚnico esteja desatualizado, o Governo pode pedir o corte do benefício;

Renda mensal: Caso a renda mensal não esteja declarada formalmente, o Governo pode bloquear o benefício em razão da omissão de informações;

Grupo familiar: Caso o titular oculte acerca da quantidade de membros no grupo familiar, o Governo pode bloquear em razão da omissão de informações.

Portanto, são questões básicas que estão resultando no corte de muitas pessoas. Por esse motivo, é importante estar atento quanto a todos os detalhes envolvendo as diretrizes do Bolsa Família.

