Sua chance de ficar milionário pode ser agora! O banco digital PicPay e a marca de produtos de limpeza Ypê uniram forças em uma incrível promoção que dá aos participantes a chance de concorrer a prêmios milionários e instantâneos todos os dias. Saiba mais detalhes, logo abaixo sobre esta oportunidade imperdível de abandonar de vez os dias de luta e finalmente comemorar seus dias de glória, logo abaixo.

Aproveite! PicPay lança promoção que pode te deixar milionário. | Foto: Reprodução

Adeus aos dias de dureza

O PicPay e a Ypê uniram forças em uma emocionante campanha que oferece aos participantes a chance de concorrer a um fabuloso prêmio de R$ 2 milhões, juntamente com a oportunidade de ganhar prêmios instantâneos todos os dias.

Continue a leitura para saber mais detalhes sobre esta chance imperdível de abandonar de vez os dias de vacas magras e dar um ‘oi’ para a riqueza, logo abaixo.

Uma parceria milionária

A Promoção de Milhões Ypê reserva mais de R$ 4 milhões em prêmios no total, incluindo a possibilidade de levar para casa um dos três carros novos em jogo. Tudo isso está ao alcance, bastando adquirir os produtos de limpeza que já fazem parte da sua rotina. O melhor de tudo é que o cadastro é gratuito e pode ser realizado online, sendo válido até o dia 5 de novembro de 2023.

Nesta parceria incrível, os prêmios diários consistem em R$ 50 em créditos na carteira digital PicPay, totalizando uma incrível quantia de R$ 40 mil em prêmios instantâneos. Além disso, há a chance de ganhar três créditos no valor unitário de R$ 100 mil pelo PicPay, que podem ser utilizados para adquirir um carro novo ou para outros fins, com exceção de saques. Ao final da campanha, um sorteio realizado pela Loteria Federal concederá um crédito de R$ 2 milhões na carteira digital PicPay, também não sacável.

Como posso participar?

Para concorrer a esses prêmios incríveis, o participante deve ter pelo menos 18 anos de idade e realizar o cadastro no site oficial da campanha. Em seguida, é só cadastrar a compra de qualquer produto de uma das marcas participantes, que incluem Ypê, Assolan, Atol, Perfex, Tixan Ypê, Flor de Ypê, Siene e Action Ypê.

Cadastro tem prazo para terminar

O cliente deve fornecer o nome do produto adquirido e os detalhes do cupom ou da nota fiscal para validar sua participação. Diversos tipos de documentos são aceitos, como NFC-e, NFC-e SAT e DANFE. Cada CPF pode cadastrar até quatro cupons fiscais por dia e até 1.500 produtos, independentemente do tipo, durante o período da promoção. Como mencionamos mais acima, o prazo final para se cadastrar é até o dia 5 de novembro de 2023. Para obter informações detalhadas sobre a campanha, consulte o regulamento disponível no site da Promoção Ypê de Milhões.

