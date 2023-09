Quem tem uma moeda dessas pode comemorar! Mesmo não sendo velha, vale R$ 1.800

Sim, não é novidade que com as transações financeiras sendo feitas em sua maioria por meios digitais e transações online, o dinheiro, sendo cédula ou moeda, virou quase que algo incomum ao comprar alguma coisa. No entanto, esta mesma moeda que algum dia você guardou na gaveta após receber o seu troco, pode estar valendo mil vezes mais que o seu valor original. Curioso? Continue a leitura para saber um pouco mais sobre as moedas que são verdadeiros tesouros.

Saiba um pouco mais sobre as moedas que são verdadeiros tesouros nas mãos de colecionadores. | Foto: Reprodução / internet

O troco da fortuna

Às vezes, encontramos moedas esquecidas em casa e simplesmente não damos o menor valor. No entanto, você pode estar cometendo um grande erro se esse for o seu caso, já que algumas delas podem ser muito valiosas.

Isso ocorre porque, de vez em quando, a Casa da Moeda do Brasil faz moedas comuns com erros, fazendo com que, acidentalmente, essas redondinhas ‘defeituosas’ se tornem objetos raros e bem caros. É o caso desta moeda em questão, que foi produzida com um erro considerável, o que fez o órgão até mesmo retirá-la de circulação. Ficou curioso? Saiba mais detalhes sobre esta valiosíssima redondinha muito visada por colecionadores, logo abaixo.

Uma moeda de valor único

Imagine uma moeda de cinquenta centavos que foi cunhada sem o zero no valor, fazendo com que ela fosse transformada, por acidente, em uma moeda de apenas 5 centavos, mas com um valor muito maior. Mais precisamente, até R$ 1.800! Os colecionadores de moedas, conhecidos como numismatas, estão dispostos a pagar essa bela quantia por essa moedinha única e especial.

Como identificar?

A Casa da Moeda estima que existam cerca de 40 mil dessas moedas em circulação, enquanto o Banco Central afirma que foram produzidas mais de 40 milhões delas. Se você acredita que possui uma dessas moedas, basta verificar se ela possui um grande “5”. Essa moeda foi fabricada em 2012 e pode ser comercializada em diversos sites online.

Moedas das Olimpíadas podem valer uma fortuna

Outras moedas que podem ter um valor considerável são as moedas comemorativas das Olimpíadas que ocorreram no Brasil em 2016. Na época, a Companhia Monetária Nacional (CMN) lançou um total de 16 moedas diferentes, divididas em 4 conjuntos de 4 moedas. Cada moeda representa um esporte olímpico. Essas moedas foram cunhadas em ouro e prata, sendo 4 delas em ouro e 16 em prata.

No site “Clube da Medalha”, por exemplo, a moeda da Tocha Olímpica é comercializada por R$ 1.180. Veja algumas moedas produzidas na época que podem valer um valor superior ao seu valor nominal:

Atletismo (2014) Natação (2014) Paratriatlo (2014) Golfe (2014) Basquetebol (2015) Vela (2015) Paracanoagem (2015) Rúgbi (2015) Futebol (2015) Voleibol (2015) Atletismo paralímpico (2015) Judô (2015) Boxe (2016) Natação paralímpica (2016) Mascote Vinícius (2016) Mascote Tom (2016)

Essas são apenas algumas das moedas que foram produzidas na época das Olimpíadas e que podem ter um valor superior ao seu valor de face. Portanto, se você tiver alguma dessas moedas guardadas, pode valer a pena verificar o seu valor atual no mercado de colecionadores.

