CNH é apenas um: veja os documentos que podem ser carregados no celular

A revolução digital trouxe inúmeras vantagens para o nosso dia a dia, e uma delas é a possibilidade de ter documentos ao alcance do seu smartphone.

Fora a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), existem outros documentos digitais importantes que podem ser verdadeiros aliados em diversas situações. Veja mais sobre cada um deles.

Documentos digitais podem ser parceiros valiosos em várias circunstâncias

CPF

Seu CPF (Cadastro de Pessoa Física) é uma identificação fundamental em diversas transações, desde abrir uma conta bancária até fazer compras online. Ter a versão digital do seu CPF no celular oferece inúmeras vantagens.

Além de reduzir a necessidade de carregar o cartão físico, você evita desgaste e perda.

A Receita Federal disponibiliza um comprovante de inscrição em seus canais oficiais, e essa versão digital possui a mesma validade e relevância que a versão impressa ou digitalizada.

RG ou CIN

Agora, você pode obter seu RG ou a Carteira de Identidade Nacional digitalmente, através de aplicativos oficiais dos institutos de identificação estaduais. Fique por dentro das mudanças do Novo RG e simplifique sua vida.

Licenciamento do carro

Se você é um motorista, o Licenciamento do Veículo é um documento de extrema importância que precisa ser apresentado quando solicitado. Agora, a versão digital desse documento está disponível no aplicativo da Carteira de Habilitação, tornando a vida dos condutores ainda mais fácil e acessível.

ConecteSUS

Sua saúde merece atenção, e o aplicativo ConecteSus está aí para isso. Consulte suas informações de saúde, como comprovantes de vacinação, carteirinha do SUS e resultados de exames, tudo ao alcance de um toque.

Título de Eleitor

Com o e-Título, seu Título de Eleitor também está no seu celular. Consulte dados sobre seu local de votação, número de inscrição, quitação eleitoral e histórico de justificativas com facilidade.

Agora que você conhece esses documentos digitais essenciais, não deixe de tê-los no seu celular. Além de reduzir o peso da sua carteira, você estará sempre preparado para qualquer situação. A revolução digital está aqui para simplificar nossa vida, aproveite!

Quais são os principais documentos de identificação?

Cópia da carteira de identidade.

Cópia da certidão de nascimento ou da certidão de casamento.

Cópia do CPF.

Cópia do título de eleitor.

Comprovante de votação da última eleição.

Cópia do PIS/Pasep.

Cópia da carteira de identidade do cônjuge ou companheiro(a), se houver.

