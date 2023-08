Com estes documentos, você consegue AUMENTAR o benefício do INSS

Segundo informações divulgadas pelo Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, está sendo previsto um aumento no contingente de aposentados, pensionistas e beneficiários vinculados ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), projetando um alcance de 39 milhões de cidadãos brasileiros. Saiba mais detalhes sobre como garantir um valor justo e até maior do que o esperado para o seu benefício previdenciário.

O 14º salário do INSS começou a ser discutido em 2020 | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Seguindo as regras para ganhar mais

Conforme os dados compartilhados pelo Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, é previsto um aumento no número de aposentados, pensionistas e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para um total de 39 milhões de cidadãos brasileiros.

Compreender quais documentos são necessários para assegurar um rendimento mensal satisfatório é de suma importância nesse contexto. Saiba mais detalhes sobre como garantir um valor justo e relevante em seu benefício da Previdência, a seguir.

Leia mais: Quais serviços estão ativos no Meu INSS em 2023 e como aproveitar cada um

A importância de cada etapa do processo

A fase da aposentadoria é aguardada com expectativa por muitos trabalhadores, principalmente após uma trajetória de anos de suor e muito trabalho. A quantia disponibilizada pelo INSS desempenha um papel essencial na vida dos aposentados. Ao atingir esse estágio, é comum que os brasileiros tenham indagações sobre os procedimentos práticos desse processo.

Um aspecto essencial é a apresentação da documentação apropriada, uma vez que isso pode ter um impacto considerável no valor que o trabalhador irá receber. Detalhes mais profundos sobre esse tema serão explorados ao longo deste texto.

Documentos podem aumentar valor da aposentadoria

Seguindo as informações divulgadas, é fundamental que os trabalhadores estejam atentos à fase de apresentação dos documentos. A seguir, serão listados sete documentos essenciais tanto para solicitar a aposentadoria quanto para requisitar uma revisão nos valores.

Ao disponibilizar tais dados, é possível que o indivíduo demonstre que está habilitado a receber valores superiores àqueles indicados no Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis). Antes de submeter tais informações ao INSS, é de extrema importância atentar-se à documentação, como já mencionado, a fim de evitar equívocos que possam levar ao resultado oposto do desejado. De maneira simples, erros nesse processo podem culminar na diminuição do montante do benefício.

Consequentemente, caso o cálculo da aposentadoria tenha sido fundamentado em valores inferiores ou caso o segurado identifique informações desatualizadas, providenciar a atualização desses dados é crucial para otimizar o valor do benefício. Ao fornecer de maneira correta todas as informações relacionadas às contribuições, o trabalhador evita complicações ao longo do procedimento.

Documentação em mãos

Os documentos que merecem atenção incluem: registros financeiros da empresa; salários registrados na carteira de trabalho e suas atualizações; comprovantes de pagamento; contratos de trabalho temporário; extratos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS) e Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED).

Apresentar esses documentos pode resultar no aumento da aposentadoria concedida pelo INSS e também pode viabilizar a revisão dos valores, caso essas informações sejam anexadas ao pedido. A requisição desse processo pode ser realizada por meio do aplicativo Meu INSS.

Leia também: Casou com separação total dos bens? Veja se isso impede a Pensão por Morte do INSS