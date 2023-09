Comprar produtos no atacado é mais vantajoso mesmo?

Chega a data de realizar as compras do mês e logo uma dúvida aparece: é mais econômico realizar compras no atacado ou varejo? e a resposta é: depende. Há vários fatores que precisam ser analisados antes de afirmar qual dos dois é mais vantajoso, portanto, confira uma lista com os pontos positivos e negativos e tire suas próprias conclusões.

Saiba se de fato vale a pena realizar as compras no atacado | Imagem de Hands off my tags! Michael Gaida por Pixabay

Qual a diferença entre atacado e varejo?

Em grandes redes de supermercados do país, é comum que nas propagandas usem termos como “hoje todos os produtos terão valor de atacado”, mas na prática, nem todos sabem o que isso significa.

Basicamente, estabelecimentos que vendem os seus produtos em atacado, é por conta que conseguem disponibilizar um grande volume para cada cliente, desse modo, o valor fica mais barato, em alguns casos, quase no valor de custo do produto.

Ao passo que no varejo, é onde o cliente compra em pequenas quantidades, por exemplo, apenas 1 pacote de arroz e 1 de feijão, nesse caso, o valor não fica menor, já que a quantidade adquirida foi baixa.

Onde vale mais a pena comprar?

A depender do tamanho da família, comprar no atacado se torna bem mais econômico, mas também depende da distância entre a residência da pessoa e o supermercado que vende nas condições citadas. Pois caso seja longe, pode ser que fique no zero a zero.

Além disso, realizar as compras no atacado, permite que os clientes obtenham um desconto bem superior, há produtos, que acima de 5 unidades, o valor pode diminuir em até R$ 1 ou mais, isso significa, que em 10 unidades, a economia é de R$ 10.

E também vale a pena comprar em amigos ou junto com familiares, para obter maiores descontos, por exemplo, se junta 4 pessoas e compra 50 pacotes de arroz, provavelmente, o preço que será praticado pelo estabelecimento será bem menor.

Quando não vale a pena comprar no atacado?

Se torna inviável comprar no atacado, quando a família é pequena e o cliente vai comprar em pequenas quantidades, pois não há descontos na compra de poucos produtos. A depender do supermercado, caso o cliente faça o cartão da loja, consegue pagar preço de atacado a partir de uma unidade, apenas.

Lembrando que mesmo quando é para comprar em pequenas quantidades, é possível obter algumas vantagens, como por exemplo, conseguir comprar produtos que estão perto da data de vencimento, nesse período, eles sempre ficam com um preço bem baixo.

Principalmente, os produtos perecíveis, há situações, que eles são vendidos com até 90% de descontos e como em atacados há maiores quantidades de produtos, sempre oferecem mais descontos para que não fiquem no prejuízo.

