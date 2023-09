Fim do WhatsApp para quem tiver algum destes 11 celulares em setembro

Há meses o WhatsApp avisa que está perto do fim o suporte oferecido pela empresa a alguns modelos de celulares, mas agora, neste mês de setembro, cerca de 11 aparelhos celulares não terão mais suporte ao mensageiro mais utilizado no Brasil. Saiba quais são esses aparelhos e quais as opções viáveis para continuar usando a rede social mesmo sem o aparelho receber suporte da Meta.

Confira a lista de celulares que não irão mais suportar o WhatsApp | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Por que o WhatsApp não irá funcionar nos aparelhos?

Como citado, o aplicativo é um dos mais utilizados em todo o mundo quando o assunto é mensagens instantâneas, por conta disso, ele se tornou um excelente local para que golpes fossem aplicados, todavia, para tentar amenizar o problema, todos os dias novas atualizações de segurança são adicionadas ao aplicativo.

Além disso, o WhatsApp garante que todas as mensagens e ligações realizadas por intermédio dele, são totalmente criptografadas, ou seja, apenas os usuários possuem acesso ao conteúdo das mensagens.

Isso garante a privacidade dos usuários e o respeito à lei de proteção de dados. Mas para continuar oferecendo essas medidas de segurança, é necessário que o aplicativo esteja sempre atualizado e a depender da versão do android ou iOS do aparelho, isso acaba sendo inviável, o que prejudica o funcionamento do mensageiro. Por conta disso, ele precisa ser descontinuado em alguns modelos.

O que fazer para continuar utilizando o mensageiro?

A alternativa mais fácil, é realizar a troca do aparelho celular. Há várias lojas que aceitam o celular antigo como entrada e o cliente paga apenas a diferença. Também pode tentar forçar uma atualização do Android ou iOS, para que o suporte da empresa permaneça ativo.

Contudo, para quem possui computador ou notebook fica mais fácil, pois é possível utilizar o aplicativo do WhatsApp que está disponível para Windows ou então, via navegador, utilizar o WhatsApp Web. Por esses meios, é possível acessar todas as mensagens e caso seja pelo aplicativo para computador, até mesmo realizar ligações de áudio e vídeo.

E em último caso, o usuário pode instalar algum emulador de Android no computador e realizar o download do WhatsApp. No momento de preencher os dados, basta informar o número do celular e informar o código que será enviado por SMS.

Quais aparelhos não irão mais ter suporte ao WhatsApp?

Ao todo, serão cerca de 11 aparelhos que não terão mais suporte ao mensageiro, sendo eles:

Android:

Samsung: Galaxy Core, Galaxy Trend Lite, Galaxy Ace 2, Galaxy S3 mini, Galaxy Trend II, Galaxy X cover 2;

Sony: Xperia M;

Lenovo: A820;

ZTE: V956, Grand S Flex, Grand X Quad V987, Grand Memo;

HTC: Desire 500;

Archos: 53 Platinum;

Wiko: Cink Five, Darknight;

LG: Optimus L3 II Dual, Optimus L5 II, Optimus F5, Optimus L3 II, Optimus L7II, Optimus L5 Dual, Optimus L7 Dual, Optimus F3.

iOS:

iPhone 6S;

iPhone SE;

iPhone 6S Plus.

