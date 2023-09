Após recorrentes confusões relacionadas ao cadastro no sistema do CadÚnico de beneficiários unipessoais, o governo federal anunciou mudanças relacionadas ao Bolsa Família, especificamente para este grupo que está regular e elegível para continuar recebendo o auxílio social. As novas regras estão sendo implementadas gradualmente para evitar qualquer impacto negativo sobre aqueles que dependem desse benefício para sobreviver. Continue a leitura, a seguir, para saber o que deve mudar para este grupo neste mês.

A verdade sobre quem mora sozinho: pode ou não receber benefício do governo? | Foto: Jeanne Oliveira / noticiadamanha.com.br

O beneficiário solitário

O Bolsa Família, um benefício do governo destinado a famílias de baixa renda, está passando por mudanças significativas neste mês de setembro, especialmente para aqueles que vivem sozinhos.

Continue a leitura, logo abaixo, para conhecer mais detalhes sobre o auxílio, compreender as novas regras relacionadas ao programa de transferência de renda do governo federal, além de saber quem poderá se beneficiar dessas alterações.

Mudanças no Bolsa Família para quem vive sozinho

Antes, muitas pessoas que moravam sozinhas enfrentavam dificuldades para acessar o Bolsa Família, levantando dúvidas sobre sua elegibilidade. No entanto, o governo reconheceu essa situação e está tomando medidas para resolver o problema em definitivo.

De outubro de 2021 a dezembro de 2022, houve um aumento significativo de 73% no número de pessoas que se cadastraram como unipessoais, ou seja, pessoas que moravam sozinhas, mas que também necessitavam de assistência financeira. Para atender a essa demanda crescente, o governo anunciou que, a partir deste mês de setembro, essas pessoas poderão receber até 16% dos pagamentos do Bolsa Família em cada município. Quando a cidade atingir a cota determinada, não será mais possível a inclusão de mais beneficiários na lista.

Exceções às novas regras

No entanto, há algumas exceções a essa regra. Os grupos excepcionais incluem quilombolas, libertos de trabalho análogo à escravidão, indígenas e catadores de materiais recicláveis. Para esses grupos, as mudanças não se aplicarão da mesma forma.

Dados atualizados no CadÚnico

Uma mensagem importante do governo é a necessidade de manter os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico). Isso garantirá que as revisões nos pagamentos continuem a ser feitas para evitar pagamentos indevidos e assegurar que o Bolsa Família chegue às pessoas que realmente necessitam.

Essas mudanças estão sendo implementadas gradualmente para evitar qualquer impacto negativo sobre aqueles que dependem desse benefício para sobreviver. O objetivo final é garantir que o Bolsa Família continue a ser um programa eficaz de apoio às famílias de baixa renda em todo o país.

