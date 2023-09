Atualizar o WhatsApp é uma das melhores coisas para fazer hoje; por quê?

O aplicativo WhatsApp é um aplicativo mensageiro instantâneo mais conhecido popularmente ao redor do mundo, atualmente tem mais de 2 bilhões de usuários, e com as atualizações que acontecem frequentemente, ele oferece novos recursos e mais garantia na segurança.

Nesse mês, o WhatsApp já está lançando uma nova atualização que inclui também algumas mudanças que são extremamente importantes, caso você não atualizar o aplicativo pode perder os acessos a alguns recursos ou não ficar sem. Confira o motivo que você deve atualizar o WhatsApp nesse mês.

Por que atualizar o WhatsApp agora em setembro?

O usuário fazendo a nova atualização desse mês, o WhatsApp vai incluir as seguintes as novidades:

Compatibilidade com novos sistemas operacionais: Começando a partir de 24 de outubro de 2023, o WhatsApp será compatível somente com celulares com sistemas operacionais Android 5.0 ou superior e iOS 10 ou superior. Ou seja, os usuários de celulares com sistemas operacionais antigos terão de atualizar para um aparelho novo ou para um sistema operacional mais recente para continuar usando o aplicativo.

A atualização também contém uma série de novos recursos dentro do app, como:

O WhatsApp sempre adiciona novos recursos de privacidade e segurança, para complementar as camadas. Melhorias de segurança: O WhatsApp está implementando melhorias de segurança para proteger os usuários de ataques cibernéticos. O aplicativo está colocando um novo recurso de criptografia para chamadas de voz e vídeo.

Como atualizar o WhatsApp?

Sistema Android:

Entre no Google Play Store

Escreva “WhatsApp”.

Toque no botão “Atualizar”.

Sistema iOS:

Entre no App Store.

Escreva “WhatsApp”.

Toque no botão “Atualizar”.

Vale ressaltar que essa atualização vai ser baixada e instalada automaticamente, então seguindo os passos acima você já vai conseguir fazer todo o processo e depois pode utilizar o WhatsApp normalmente, após reiniciar o celular para que as alterações entrem no sistema.

É importante fazer a atualização esse mês de setembro para que você possa ter acesso nos recursos e continuar com o aplicativo, tudo isso para a segurança. Lembrando que a não atualização do aplicativo pode fazer com que fique sem.

Além disso, compartilhe com seus amigos e familiares essa notícia sobre a atualização do WhatsApp, todos terão que analisar qual o seu sistema e se terá que trocar de aparelho ou não. Hoje em dia, o WhatsApp é um app muito importante em nosso dia a dia, pode ser usado para o trabalho, vendas, uso pessoal e assim por diante.

