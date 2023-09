Não se esqueça de quem bloqueou! Veja a lista “proibida” do seu WhatsApp

O aplicativo WhatsApp não é exatamente novo no mercado e, inclusive, seu uso já é tão frequente que não raramente seus usuários acabam esquecendo até mesmo das configurações mais básicas e de algumas escolhas que foram feitas no passado. E, nesse contexto, entra a escolha de decidir bloquear alguns contatos.

Esta lista de usuários bloqueados, por sinal, pode até mesmo incluir nomes que não são mais lembrados facilmente, ou mesmo nomes que simplesmente não têm mais nenhum motivo para continuar na listagem em questão.

E, quem quer saber se têm em sua própria lista pessoas que gostaria de tirar de lá pode recorrer a uma tática muito rápida e simples.

O próprio “Whats” organiza os números que foram bloqueados por seus usuários dentro de uma única página que, por sua vez, é mantida dentro das famosas configurações do aplicativo. E isso sem dúvidas facilita a visualização, não importa quanto tempo tenha passado.

É sempre possível checar quem está bloqueado no WhatsApp | Imagem: Kev Costello / unsplash.com

Relembrando o significado do bloqueio dentro do WhatsApp

A funcionalidade de bloquear outros usuários foi criada para literalmente impedir o contato dessas pessoas, ou mesmo as visualizações das mesmas em relação a informações e dados, como o status de online e a foto de perfil, por exemplo.

Além disso, vale frisar que a pessoa bloqueada perde automaticamente a chance de se comunicar com quem escolheu fazer o bloqueio, seja por meio do envio de mensagens ou mesmo por meio de chamadas realizadas dentro do aplicativo. Ou seja: todos os recursos de comunicação e visualização passam a ser bloqueados para a pessoa em questão.

Porém, não é raro que alguém comece a refletir sobre quais são os usuários que bloqueou no WhatsApp no decorrer do tempo, e a verdade é que fazer essa descoberta é muito mais simples do que parece, conforme será explicado no tópico a seguir.

Como checar quais são os contatos bloqueados dentro do WhatsApp

São exatamente 3 passos que precisam ser seguidos, dentro desse processo:

1. Abrir o app WhatsApp e ir até as suas configurações;

2. Selecionar a opção de “Privacidade”;

3. Depois, tocar em “Bloqueados”, a fim de conseguir ver a lista completa de números e nomes.

Pode ser que, depois de seguir esse passo a passo, o usuário sinta vontade de desbloquear algum contato, por qualquer motivo que seja.

E o método para tirar alguém dessa “lista negra” também é bem simples, seguindo também 3 passos bem específicos:

1. Antes de mais nada, dentro da lista de contato bloqueados clicar na opção “Editar”;

2. Depois, clicar sobre o botão vermelho e escolher a opção “Desbloquear”;

3. Se preferir, clicar diretamente no nome do usuário para desbloqueá-lo.

E, o melhor: o desbloqueio acontece de forma realmente instantânea, o que significa que não é preciso aguardar nenhum aviso do WhatsApp, por exemplo, para voltar a se comunicar com o usuário como antes.

