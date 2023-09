Precisando de dinheiro? Banco lança possibilidade de ter mais de 2 empréstimos

Já pensou em conseguir ter o dom de conquistar todas as suas metas financeiras sem complicações? O banco Nubank torna isso possível! Com a palavra-chave “múltiplos empréstimos no Nubank”, descubra como você pode alcançar seus sonhos de forma descomplicada.

Conheça as opções de empréstimo no Nubank

A instituição financeira Nubank oferece quatro tipos de empréstimos para atender às diferentes necessidades dos clientes:

Empréstimo pessoal: Perfeito para quem precisa de dinheiro rápido. Você pode ter até 3 contratos ativos deste tipo. Empréstimo com garantia de dinheiro guardado: se você tem dinheiro guardado na conta do Nubank, pode usar isso como garantia e ter um empréstimo com taxas especiais. Empréstimo com garantia de tesouro direto: utilize seus investimentos em Tesouro Direto como garantia para conseguir um empréstimo com condições vantajosas. NuConsignado: Exclusivo para servidores públicos federais, este empréstimo pode ter até 9 contratos ativos, dependendo da margem disponível. Agora que você conhece as opções, pode estar se perguntando por que alguém precisaria de mais de um empréstimo ao mesmo tempo. A resposta é simples: diferentes necessidades financeiras. Imagine que você queira fazer uma viagem dos sonhos e também investir em um curso para aprimorar suas habilidades. O dinheiro de um único empréstimo pode não ser suficiente para cobrir ambas as despesas. É aí que a flexibilidade do Nubank brilha, permitindo que você tenha mais de um contrato ativo para atender a diferentes metas financeiras. Como solicitar múltiplos empréstimos no Nubank? A boa notícia é que o processo é descomplicado e pode ser realizado diretamente pelo aplicativo do Nubank, disponível para Android e iOS. Siga esses passos simples: Inicie o aplicativo e vá para a tela inicial. Selecione a opção “Empréstimo”. Para o Empréstimo Pessoal, faça uma simulação, escolha o motivo, indique a quantia necessária, a data de vencimento e o número de parcelas desejado. Para as opções com garantia, todas as informações necessárias estarão disponíveis no aplicativo antes da simulação. Se você é um servidor público federal e deseja o NuConsignado, vá até a aba “Empréstimos e Consignado” e selecione o perfil do consignado. Agora que você sabe como é simples solicitar vários empréstimos no Nubank ao mesmo tempo, pode aproveitar ao máximo os benefícios dessa opção flexível e adaptá-la às suas metas financeiras.

O que é e como funciona o Nubank?

O Nubank nasceu para devolver às pessoas o controle sobre a sua vida financeira. O primeiro produto foi o roxinho, um cartão de crédito com a bandeira Mastercard, sem anuidade ou taxas e que pode ser completamente controlado pelo aplicativo.

O segundo produto, foi o Nubank Ultravioleta, o cartão premium. Ele tem 1% de cashback em todas as compras no crédito, que cresce 200% do CDI e pode ser usado quando e como você quiser.

Em junho de 2022, foi lançado um cartão de crédito e débito prateado exclusivo para os clientes PJ (pessoa jurídica) do Nubank. Ele foi pensado para deixar o seu negócio ainda mais profissional.

