Negativados podem comemorar novidade do Nubank AGORA

Novidade do Nubank – Em um movimento que pode revolucionar o acesso a crédito no Brasil, o Nubank, principal banco digital do país, lança um novo recurso para atrair consumidores com histórico negativo de crédito. Trata-se da função “Construir Limite”, uma estratégia da fintech para incluir milhões de brasileiros até então à margem do sistema financeiro.

O Nubank é um banco digital conhecido por suas inovações em serviços financeiros. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Construindo limite no Nubank

A restrição de crédito é um problema grave no Brasil, afetando, segundo dados da Serasa, cerca de 70 milhões de pessoas. Essa parcela da população enfrenta grandes desafios para conseguir crédito devido ao seu histórico de dívidas ou baixa renda. No entanto, o Nubank parece disposto a mudar essa realidade com o seu novo recurso. A “Construir Limite” tem como objetivo principal ajudar esses consumidores a estabelecer uma relação creditícia com o banco, para que num futuro próximo eles possam contar com limites de crédito mais amplos.

Veja também: Nubank tem NOVO empréstimo com garantia; como contratar

Para acessar a nova função, os interessados devem realizar o pedido do cartão diretamente pelo aplicativo do Nubank. Ao entrar na interface, os usuários encontrarão a opção “Reservar valor como limite”, que lhes permitirá selecionar um valor específico para começar a construir seu limite de crédito. A mecânica é simples: para cada real reservado como limite, um real será liberado para ser utilizado em transações de crédito.

Conforme informações fornecidas pela fintech, esse modelo de cartão permitirá aos consumidores realizar compras parceladas tanto em lojas físicas quanto online. Contudo, é crucial que o cliente tenha o valor total da compra previamente reservado em sua conta. Além disso, uma das vantagens mais atraentes dessa nova modalidade é a isenção de anuidade, um fator que certamente pesará na escolha dos consumidores.

Embora essa iniciativa represente uma inovação significativa, é essencial que os usuários fiquem atentos ao pagamento das faturas. Ao contrário do que se poderia imaginar, o valor reservado em sua conta Nubank não é utilizado automaticamente para quitar a fatura. O cliente deve efetuar o pagamento de forma convencional, mês a mês, para manter sua relação creditícia com o banco em dia.

Como ativar essa função?

O procedimento para ativar a função “Construir Limite” é bem direto. Após acessar a área do Cartão de Crédito no aplicativo, o usuário deve seguir uma série de passos que incluem a verificação de informações e a confirmação dos termos e condições. Após a inserção da senha do cartão, o processo é finalizado e o usuário terá acesso ao seu novo limite de crédito, baseado no valor que escolheu reservar.

A iniciativa do Nubank chega em um momento crucial, com a economia brasileira ainda lutando para se recuperar dos impactos da pandemia e a crescente necessidade de inclusão financeira. Ao abrir portas para aqueles com históricos de crédito problemáticos, a fintech não apenas aumenta sua base de clientes, mas também contribui para mitigar um dos problemas socioeconômicos mais persistentes do Brasil. Certamente, o novo recurso será observado de perto por outras instituições financeiras, podendo estabelecer um novo padrão para o mercado de crédito no país.

Veja também: Limite de mais de R$ 4,5 mil em menos de 8 minutos; Nubank ensina