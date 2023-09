O Nubank é um dos bancos digitais mais populares do Brasil. Através dele — milhões de brasileiros tiveram acesso ao seu primeiro cartão de crédito. Por mais uma vez a fintech inovou e lançou mais um produto financeiro que está dando o que falar. Trata-se do empréstimo com garantia do Nubank. Uma nova maneira de contratar um empréstimo de maneira rápida, fácil e com as menores taxas de juros da instituição.

Nubank tem NOVO empréstimo com garantia; como contratar | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como funciona o empréstimo com garantia?

É bastante popular o empréstimo com garantia de veículos, imóveis e até mesmo de celular. Entretanto, nos últimos meses os bancos estão investindo em empréstimo com garantia de dinheiro investido ou ‘guardado’ como é a nomenclatura do Nubank.

A fintech possui dezenas de opções de investimentos, e uma delas é a possibilidade de guardar dinheiro na conta enquanto o mesmo rende no CDI. Haja vista que existem outras modalidades de rendimento.

Logo — o empréstimo com garantia irá deixar aquele montante ‘bloqueado’ como garantia de pagamento. Caso a parcela não seja paga, o banco irá retirar do valor em si, a fim de quitar a dívida.

Por ter uma segurança a mais, o empréstimo conta com as menores taxas de juros da instituição. Lembrando que o mesmo possui a liberação de empréstimo pessoal, que conta com taxas de juros bem altas.

O empréstimo pode ser pedido pelos clientes que possuem dinheiro guardado na modalidade ‘Resgate Planejado’ e podem parcelar em até 02 anos.

Leia mais: Caixa anuncia programa para estudar com taxa de juros ZERO

Passo a passo de como contratar

Pelo que foi informado pelo banco, a cada R$ 1 mil investidos, o cliente que tiver interesse poderá conseguir até o dobro liberado para empréstimo. Dependendo bastante da análise de crédito da instituição financeira. Com juros a partir de 1,35% ao mês. Veja o passo a passo de como contratar.

Entre no aplicativo Nubank; Acesse ou crie uma conta; Clique na opção de “Empréstimo”; Insira o valor desejado e realize a simulação; Verifique as modalidades disponíveis e clique em “Ler contrato”; Caso concorde com tudo, finalize e aguarde a análise.

Pronto! No geral o empréstimo Nubank cai imediatamente. Em casos mais complexos — bem como o citado, poderá levar até 60 minutos. Período que os agentes do banco analisam com mais cuidado a operação a fim de verificar se realmente tudo está de maneira regular.

Leia mais: Quando as DÍVIDAS podem bloquear sua CNH

Realmente vale a pena?

Dependendo da necessidade da pessoa, sim. Haja vista que enquanto o dinheiro fica retido como maneira de garantir o pagamento do empréstimo — o mesmo continua rendendo o investimento.

Por mais que o cliente não consiga resgatar o dinheiro total, mas poderá resgatar o seu rendimento todos os meses quando cair em conta.

Portanto, para investidores que realmente podem deixar o dinheiro parado e rendendo, é uma excelente maneira de manter os rendimentos ativos e ainda conseguir um dinheiro extra para realizar outras tarefas e trabalhos.