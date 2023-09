Você já viu no mercado um um produto de limpeza contendo a seguinte frase no rótulo: “Aplique o borrifador e aguarde cerca de 10 segundos para ver a mágica”? Provavelmente, você deve saber que é necessário aguardar um tempo para que o produto tenha o efeito prometido. Isso acontece, porque, geralmente, para eliminar todas as bactérias e germes e também, secar totalmente, demora alguns minutos ou segundos, dependendo da qualidade do produto.

Além disso, pode significar que a marca é tão boa que ao aplicar uma única vez o borrifador e esperar somente 10 segundos, o que você deseja já vai estar completamente limpo.

Contudo, existem formas de substituir os produtos de limpeza convencionais. Aprenda receitas caseiras para economizar seu dinheiro na próxima ida ao mercado.

receita caseira limpar seu vaso sanitário. (Foto: divulgação)

Aprenda receitas caseiras para substituir os produtos de limpeza convencionais

Com esses produtos que você já deve ter em casa, sua faxina terá um resultado bem melhor e com menos custo.

1. Água Oxigenada

Em um borrifador, adicione um copo de água oxigenada 3%;

Borrife sobre as áreas mais sujas, como vasos, azulejos e chuveiros;

Aguarde 11 minutos e depois esfregue com uma esponja úmida;

Finalize enxaguando com água.

2. Vinagre Branco e Sabonete de Marselha

Misture vinagre branco, sabonete líquido de Marselha e água quente;

Aplique nos utensílios e azulejos, deixe agir por alguns minutos e, depois, enxágue.

3. Pasta limpadora

Faça uma pasta com água oxigenada e bicarbonato de sódio;

Espalhe a mistura nas manchas mais persistentes e deixe agir por 30 minutos;

Com uma escova, esfregue suavemente e, em seguida, enxágue;

Dica extra: O bicarbonato elimina maus odores. Adicione algumas gotas de óleo essencial para um toque fresco e agradável.

4. Limpeza profunda dos azulejos com Amônia

Misture detergente líquido, amônia e água quente;

Utilize uma esponja para aplicar a mistura nos azulejos;

Finalize enxaguando abundantemente com água.

Com essas dicas sua casa estará sempre limpa e cheirosa e ainda gastará menos no mercado. É importante ter em mente que manter a higiene da casa em dia não é só para deixá-la com a aparência de limpa e bem cuidada, mas também para eliminar germes e bactérias que estão presentes na casa, podendo afetar a saúde de toda sua família.

Afinal, sujeira atrai visitantes indesejados, como baratas, ratos, moscas, e outros insetos. E você não vai querer viver num ambiente assim, não é?

