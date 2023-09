Anvisa: chiclete e vitaminas estão na linha fogo da autoridade

No Brasil, a Anvisa é responsável por realizar o controle sanitário de todos os setores a fim de garantir a saúde de toda a população, por conta disso, recentemente, alguns alimentos entraram na mira da autarquia citada, lembrando que eles são consumidos diariamente, sobretudo, por crianças e adolescentes, entenda os riscos dessa atitude e o que se pode fazer para amenizar os prejuízos casos à saúde.

Entenda o motivo que está levando a vários alimentos ficarem na mira da Anvisa | Imagem de Robin Higgins por Pixabay

Por que os produtos estão na mira da Anvisa?

A Anvisa está mirando neles por conta de um problema encontrado na maioria deles, o uso de dióxido de titânio, atualmente, a substância encontra-se em vários insumos para a produção de leite, cereais, cimento, protetores solar e outros alimentos.

Contudo, em 2021, a União Europeia proibiu a utilização da substância por conta de vários estudos que comprovaram os pontos negativos que estão associados ao uso do dióxido citado. Mas no Brasil, uma medida concreta ainda não foi tomada.

Mas agora, é provável que uma análise mais criteriosa seja realizada para retirar a substância da linha de produção de vários produtos que são comercializados no Brasil.

Quais os malefícios para o corpo humano?

Os resultados dos estudos não foram nada satisfatórios, pode ser, que até mesmo relação com doenças genéticas ocorra por conta da substância citada. Já que nos resultados, as partículas do dióxido de titânio mostraram potencial de causar danos genéticos e afetando diretamente o DNA e os cromossomos.

Além disso, ela também consegue ficar acumulada em certos órgãos, como fígado, rins e baço, o que acaba comprometendo todo o sistema imunológico e facilitando o comprometimento do organismo por várias outras doenças.

Para enfatizar ainda mais os perigos, até mesmo uma relação entre ele e a gestação foi encontrada, pois a substância citada pode ser transferida diretamente para o feto.

Como identificar se um alimento possui a substância?

A identificação é bastante simples, já que todas as fábricas precisam informar os ingredientes utilizados em seus produtos. Portanto, basta conferir no rótulo os ingredientes presentes no alimento. Provavelmente, ele terá a nomenclatura “Titanium Dioxide”.

Um ponto negativo, é que por conta do sigilo industrial que há no Brasil, eles podem “esconder” a quantidade usada do material, caso queiram, isso acaba prejudicando na hora de entender o perigo real de cada produto.

Geralmente, os produtos que mais apresentam a substância são doces, sorvetes e produtos de confeitaria, então, ao vê-los, é possível já observar a quantidade desses ingredientes que é utilizada. Também, no ramo farmacêutico, é comum utilizar a substância para tornar as cápsulas de medicamentos coloridas. Portanto, infelizmente, a substância é mais utilizada do que se pode imaginar.

