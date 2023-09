Brasileiro choca todo mundo ao ter fortuna esquecida

Em uma era como a atual, na qual o fluxo de informações financeiras é constante e na qual inúmeras transações são feitas de forma digital, chega a ser surpreendente a simples iniciativa de imaginar que exista alguma fortuna esquecida por aí. Afinal, é custoso crer que alguém conseguiria negligenciar uma verdadeira bolada de dinheiro.

Porém, graças ao já famoso SVR (Sistema Valores e Receber), desenvolvido pelo Banco Central do Brasil, milhões de cidadãos brasileiros passaram a ter a chance de recuperar diversas quantias esquecidas junto às instituições bancárias e financeiras.

Inclusive, recentemente uma notícia conseguiu chamar a atenção de todo o país, estando ela diretamente relacionada a um verdadeiro sortudo que, sozinho, conseguiu resgatar uma fortuna esquecida na quantia de nada menos que R$ 2,8 milhões.

Mais detalhes sobre essa história incrível, e sobre o Sistema Valores a Receber, podem ser conferidos no decorrer da leitura dos próximos tópicos.

Brasileiro sortudo resgatou uma verdadeira fortuna esquecida

A revelação acima mencionada foi feita no decorrer da transmissão semanal do Banco Central do Brasil, que acontece sempre ao vivo, por meio do atual chefe do Departamento de Atendimento Institucional, Carlos Eduardo Rodrigues da Cunha Gomes.

Esta conquista representa um verdadeiro marco, uma vez que trata-se simplesmente da maior quantia em dinheiro que alguma pessoa física já resgatou por meio do Sistema Valores a Receber. Tal feito obviamente não chegou nem perto de passar despercebido, refletindo diretamente todo o potencial e toda a eficácia do SVR no que diz respeito a trazer de volta, para as respectivas mãos legítimas, valores que foram esquecidos por conta de inúmeros motivos.

Embora seja raro haver de fato uma fortuna esquecida, representada por valores exorbitantes, o Banco Central do Brasil frisa que a maior parte dos resgates feitos não chega a ultrapassar o valor de R$ 10, e somente uma ínfima parcela, menos de 2%, na verdade, consegue chegar nos R$ 1.000 ou ultrapassar essa marca.

Todos estes números, por sua vez, comprovam que o Sistema Valores a Receber não beneficia somente quem está atrás de grandes quantias em dinheiro.

Ainda existe muito dinheiro para ser resgatado pelos brasileiros

De acordo com os dados que foram divulgados recentemente pelo próprio Banco Central do Brasil, há pelo menos R$ 7 bilhões esperando resgate por parte dos brasileiros.

Este montante, por sua vez, mostra o quão ampla é a realidade do dinheiro que foi esquecido e que continua dentro dos bancos, esperando que seus proprietários legítimos façam seus resgates.

O sucesso do SVR, porém, não se limita somente (e literalmente) à quantia resgatada, indo muito além e englobando, também, a sensação de justiça feita, em termos financeiros. Conforme mais e mais pessoas se conscientizam sobre a chance de recuperar alguma quantia esquecida, mais cresce a expectativa de que esse sistema possa de fato continuar ajudando a população.

Seja uma quantia pequena, seja uma verdadeira fortuna esquecida: o Sistema Valores a Receber é um lembrete importante de que sempre vale a pena verificar se há algo a resgatar.

