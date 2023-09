Envelhecer bem é possível! Especialista revela o melhor exercício

Envelhecer de forma saudável – Uma vida saudável e ativa na terceira idade pode estar mais ao alcance de suas mãos do que você imagina. Ao contrário da percepção comum de que a musculação é um exercício voltado apenas para os jovens em busca de corpos esculturais, especialistas da área médica estão apontando cada vez mais essa atividade como fundamental para quem deseja envelhecer com qualidade de vida.

A musculação é a chave para envelhecer com saúde e qualidade de vida, diz especialista. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Faça isso para envelhecer com saúde

O médico José Maria Santarem, um especialista em fisiatria e reumatologia que fundou um instituto de atividades físicas em Salvador, Bahia, focado na terceira idade, ressalta que a musculação é crucial para a manutenção da saúde física dos idosos. De acordo com ele, o tipo de atividade mais recomendada para este grupo etário é o exercício resistido, aquele que promove a força muscular e estimula o organismo de maneira segura, sem riscos de impactos ou torções, desde que seja feito sob a supervisão de profissionais qualificados.

A necessidade de práticas físicas específicas para pessoas idosas ganha relevância à medida que o processo de envelhecimento traz consigo um progressivo desgaste do organismo. Esse desgaste afeta não apenas os órgãos internos mas também o aparelho motor, com sintomas mais evidentes manifestando-se em dificuldades para realizar atividades cotidianas como caminhar, levantar e sentar.

A musculação terapêutica, uma variação da atividade que é adaptada às necessidades de cada indivíduo, respeitando suas limitações, pode ser um recurso muito eficaz no combate aos problemas comuns da terceira idade. Em particular, a prática auxilia na prevenção de dores articulares e de coluna vertebral, sintomas frequentemente associados ao desgaste das estruturas do aparelho locomotor, como cartilagens, tendões, ligamentos e músculos. Adicionalmente, a atividade física regular pode ser benéfica para combater o desgaste dos ossos causado por condições como osteopenia e osteoporose, as quais, embora geralmente não sejam dolorosas, aumentam os riscos de fraturas.

Mas os benefícios da musculação para os idosos vão além da manutenção da saúde física. De acordo com o Centro de Referência e Atenção ao Idoso da Universidade de Passo Fundo (Creati/UPF), a prática também traz vantagens para a saúde mental e emocional. O exercício auxilia no controle de doenças como diabetes e artrites, fortalece o sistema cardiovascular, melhora o equilíbrio e a coordenação motora, e contribui para um melhor bem-estar psicológico.

Atividade física

A recomendação médica é clara: a musculação é uma atividade física altamente benéfica para pessoas em processo de envelhecimento, agindo como uma espécie de elixir para a manutenção de uma vida saudável e ativa. O que se necessita é apenas o acompanhamento adequado para que os exercícios sejam adaptados às necessidades e limitações individuais, possibilitando assim um envelhecimento mais saudável e com qualidade de vida.

Portanto, a mensagem é clara. A musculação, longe de ser uma atividade exclusiva para jovens, é na verdade uma ferramenta poderosa para garantir uma velhice mais saudável e ativa. Quem está na terceira idade e busca qualidade de vida faria bem em considerar a inclusão desta prática em sua rotina, sempre com o devido acompanhamento médico e profissional.

