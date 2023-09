“Esta carne” não é uma boa opção de compra; entenda o detalhe decisivo

Um dos alimentos mais apreciados pelos brasileiros é a carne bovina, seja para um grande churrasco ou um strogonoff para o jantar, a proteína é uma das mais escolhidas para essa finalidade. Contudo, para que as refeições sejam feitas da melhor maneira, é importante que a qualidade da carne seja boa e caso a pessoa não saiba reconhecer essa característica, pode ser que pegue uma carne inferior pagando o mesmo valor de uma carne melhor. Portanto, confira um truque para nunca mais comprar carne de baixa qualidade.

Conheça o motivo para nunca mais comprar carne nestas condições | Imagem de Alexa por Pixabay

Dicas gerais na hora de comprar carne

Antes de saber a principal dica, é importante entender as dicas gerais, que servem para a maioria das proteínas. A primeira, é evitar as carnes que estão com manchas de sangue, opte sempre por carne fresca e que pelo menos visivelmente, seja difícil achar problemas.

Além disso, caso prefira carne moída, nunca compre a que já está pronta, faça o seguinte: escolha um pedaço de carne da sua preferência e solicite que o atendente realize o procedimento. Dessa maneira, há como saber exatamente qual a carne que será consumida.

E ao sair do açougue, vá diretamente para casa e coloque a carne em local adequado, para que seja preservada sua qualidade. Quanto mais tempo ela passar longe da geladeira, mais chances há dela apresentar alguns defeitos, na textura e odor.

Principal fator que se deve ser observado

O principal fator que é para ser observado, trata-se da maturação da carne, o procedimento citado ocorre de forma natural logo após o abate do animal. E graças a ele, a qualidade da carne fica ainda melhor, mas caso o processo aconteça de maneira errada, a qualidade pode ficar prejudicada.

Via de regra, ele faz com que certas enzimas fazem a quebra de proteínas e gorduras, isso gera uma carne bem macia e saborosa, sem precisar usar produtos externos.

A cor e textura é que irão revelar se a carne está bem maturada ou não. Caso ela esteja na cor vermelha ou um pouco rosada e a textura firme e não rígida, está no ponto de consumi-la. Contudo, evite as carnes que estejam cinza ou marrom, isso significa que a maturação ocorreu de forma errada.

Quais os benefícios da maturação?

A maturação é um processo que irá tornar a carne bastante macia e saborosa, isso faz com que até carnes de locais menos nobres fiquem bastante suculentas, graças ao processo da maturação, sendo os principais benefícios:

A maciez da carne fica excelente, sem a necessidade de utilizar amaciante, já que as fibras musculares são quebradas durante o processo;

A maturação permite que o sabor da carne fique ainda mais característico, o que deixa ele bastante intenso;

Por último, a vida útil da proteína aumenta bastante, já que o processo retarda a deterioração da carne.

