Harvard aponta os trabalhos que geram mais DESESPERO e infelicidade

Nos famosos momentos de crise econômica, todos os tipos de empregos acabam sendo vistos como bons, uma vez que permitem o ganho de quantias em dinheiro. Porém, como boa parte das pessoas já conseguiu perceber ao longo da vida profissional, existem trabalhos que geram mais desespero e até mesmo infelicidade, a depender da área que for escolhida. Inclusive, por meio de uma pesquisa muito interessante, os especialistas da renomada Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, conseguiram alertar o mundo a respeito das profissões que podem deixar alguém infeliz.

A ciência, de modo geral, comprovou que um trabalho, quando desempenhado de maneira apaixonada, proporciona significado à vida, além de um grande senso de propósito, o que inevitavelmente acaba por levar não só ao sentimento de satisfação, mas também para um bem-estar mais amplo.

A Universidade de Harvard, porém, aprofundou os estudos nesse sentido, analisando justamente a parte contrária. Ou seja: manteve como foco de suas pesquisas aquelas tarefas que costumam gerar estresse e muita dor de cabeça (literalmente), levando a momentos muito desagradáveis no que diz respeito ao trabalho.

E, a seguir, é possível descobrir quais são elas, exatamente.

Revelando os trabalhos que geram mais desespero

De acordo com o estudo que foi realizado pela renomada instituição de ensino acima citada, os trabalhos que geram mais desespero e infelicidade geralmente são aqueles cujos horários são complicados, ou mesmo aqueles que obrigam o colaborador a viver em períodos de alerta ou a ficar isolado.

Este estudo tão específico analisou as respostas de pelo menos 700 pessoas, sendo elas questionadas a respeito de diversos tópicos, como horários, rendimento, felicidade e saúde. E, embora muitos indivíduos considerem que a infelicidade está diretamente ligada ao salário baixo, a constatação final da pesquisa mostrou que o que mais leva à insatisfação é o isolamento e a falta de interação com as demais pessoas.

Assim sendo, a lista de empregos que geram mais desespero e infelicidade é composta pelos seguintes trabalhos:

Trabalho como entregador de alimentos

Trabalho como entregador de correspondências

Trabalho como motorista de caminhão

Trabalho como segurança

Trabalhos gerais em turnos noturnos

Trabalho de suporte ao cliente

Trabalho como pessoa de negócios

Trabalhos remotos de modo geral

Segundo o que foi constatado pelos especialistas da Universidade mencionada, embora exista quem trabalhe em lugares poucos excitantes e monótonos, também existem, por outro lado, as pessoas que atuam em empregos que as mantêm motivadas.

Estas pessoas, por sua vez, apresentam uma menor probabilidade de ter esgotamento profissional, o que lhes garante uma vida profissional mais feliz, mesmo que o salário não seja tão alto.

Encontrar a satisfação profissional é possível

Ter que recorrer a um dos trabalhos que geram mais desespero muitas vezes é inevitável, por conta de diversos motivos.

Porém, é válido frisar que é importante não desistir, e continuar se qualificando e buscando novas vagas de emprego, a fim de conseguir trabalhar em algo que realmente gere satisfação. Lembrando que essa satisfação nem sempre está atrelada a um salário alto.

