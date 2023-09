Instagram deve liberar modo “super privado” em breve; veja o que é

Para quem possui sua conta privada, está tudo certo, o que ela posta, apenas os seguidores podem visualizar, entretanto, quando trata-se de contas públicas, qualquer imagem ou stories fica disponível para qualquer usuário da rede social. Isso está incomodando algumas pessoas e a reclamação chegou até a cúpula da empresa que prometeu em breve lançar uma opção que irá deixar o perfil “super privado”, entenda.

Instagram é bastante impessoal

Uma das principais características que fazem com que o instagram seja tão famoso e querido, é a maneira como a rede social realiza a distribuição dos seus conteúdos, quando alguém posta, pode ser que o post apareça no feed de várias pessoas, até mesmo de quem não segue a conta que postou a imagem.

E isso está incomodando algumas pessoas, que queriam, pelo menos em algumas imagens, conseguir postar fotos e vídeos apenas para os seus seguidores e não permitir que terceiros tivessem acesso às mídias.

Para isso, a solução mais fácil seria tornar a conta privada, mas acaba sendo inviável para pessoas que trabalham com sua imagem e para isso, necessitam de um perfil aberto na rede social. Então, uma ferramenta está em teste pela empresa e irá permitir que os usuários compartilhem fotos apenas com um certo público.

Atualizações do Instagram agradam a todos

É fato que nem toda atualização que foi lançada pela plataforma agradou aos seus usuários, entretanto, a maioria conseguiu uma grande aceitação por parte deles. Como foi o caso de postar stories apenas para os “melhores amigos”. É uma espécie de lista à parte com apenas alguns seguidores.

Com a funcionalidade, é possível postar mídias mais pessoais e nem todos terem acesso a elas, claro, no stories. E provavelmente, é algo parecido com isso que será lançado futuramente, mas focado no feed.

Também houve o lançamento de uma ferramenta chamada notes, com ela, é possível compartilhar mensagens com os amigos, o sucesso foi tanto, que agora, está disponível o compartilhamento de músicas e até mesmo a tradução de alguns conteúdos.

Instagram e Facebook irão funcionar sem anúncios?

Recentemente, mais uma notícia chegou envolvendo a rede social, trata-se de uma nova maneira de utilizar as plataformas, isto é, sem anúncios. Ninguém sabe se de fato terá uma grande adesão.

Basicamente, seria necessário pagar uma assinatura mensal, para conseguir utilizá-las sem ver anúncios, o molde do projeto está em desenvolvimento, mas em breve deve ser lançado.

Atualmente, as redes sociais estão repletas de anúncios, mas isso tem um motivo: pagar os produtores de conteúdos. Desde que a rede social começou a ser monetizada, a quantidade de anunciantes subiu ainda mais.

