São como elefantes! Estes signos nunca esquecem (até mesmo coisas ruins)

Com certeza você já conheceu alguém que lembra de coisas que aconteceram há muito tempo atrás e com detalhes, né? Essas pessoas são conhecidas por terem uma memória de “elefante”, como diz em linguagem popular.

Sabia que o signo no qual a pessoa nasceu pode ter influência neste fato? Entenda aqui.

Você quais signos têm a melhor memória? (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia)

Signos com memória de elefante

Sabia que o nível de memória pode ser explicado pelo mapa astral? Isso mesmo. O retrato do céu no momento do nascimento pode refletir em quanto as pessoas guardam as informações. Signos de água geralmente tendem a remoer fatos passados, tanto positivos quanto negativos.

Veja aqui os signos que possuem uma memória invejável dependendo do ponto de vista.

Câncer

Cancerianos são muito ligados a tradições e lembranças de caráter emocional. Por isso, costumam guardar mágoas e jogar “na cara” situações mal resolvidas do passado com frequência. Mesmo que perdoem, nunca se esquecem do que aconteceu.

Também gostam de recordar ocasiões que lhe trazem sensação de bem-estar e colecionar objetos antigos, como presentes de entes queridos, objetos que remetem a datas especiais, etc. São muito apegados a tudo que mexe com suas emoções e por isso, podem se tornar pessoas acumuladoras. Também são ótimos para lembrar de nomes, fisionomias e datas comemorativas.

Touro

Embora costumem ser mais fechados e reservados, em suas mentes os taurinos remoem situações que o fizeram mal ou que poderiam ter agido de forma diferente. Precisam entender que frustrações são normais, fazem parte da vida de todo mundo. Não só da deles. O que explica esse comportamento é o fato deles não admitirem seus erros e que suas expectativas não foram atendidas, gerando frustração. Possuem muita dificuldade em aceitar quando são contrariados.

Peixes

Peixes é um signo muito apegado e emotivo. Em casos de término, quando a decisão não surgiu dele, é muito difícil ele não ficar recapitulando conversas e momentos em sua mente. Se não tiver chance de recuperar o que perdeu, eles se sentem piores ainda.

Traumas passados também ocupam grande parte da memória desses signos. Ficam magoados com facilidade e em momentos em que não estão com a estabilidade emocional em dia, os traumas voltam com força tirando o sono e os derrubando de vez. Precisam cuidar constantemente do lado emocional deles para que não caiam numa depressão.

Escorpião

Assim como os outros signos do elemento água (câncer e peixes), escorpião tem uma memória tão detalhista que chega a assustar. Lembram dos acontecimentos mais descartáveis e bobos até os mais profundos e sérios, e com minúcias. Gravam cenas gigantes na memória junto com a data certinha que ocorreu, local, personagens envolvidos, fala de cada um e até mesmo a roupa exata que estavam vestindo.

Costumam guardar rancor quando fazem algo pra eles que julgam errado, nutrindo sentimentos de vingança por suas desavenças.

