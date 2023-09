Lobos solitários: 4 signos que gostam de ficar solteiros

Já escutou a frase “o solteiro não tem um dia de paz”? Parece que isso está mudando, normalmente essa frase é usado pelos solteiros que não conseguem encontrar sua lama gêmea, mas existem 4 signos que gostam de ficar sozinhos.

A independência emocional é a capacidade de uma pessoa gerenciar as próprias emoções de forma totalmente saudável e equilibrada, ou seja, não precisa de outra pessoa para estar bem ou feliz, ela tem habilidade de reconhecer e lidar com as próprias emoções de maneira construtiva, sem permitir que elas controlem as suas decisões.

Vale ressaltar também que a independência emocional implica em não colocar a responsabilidade de ser feliz somente se tiver com uma pessoa, a sua felicidade não depende do próximo, depende do seu interior. Agora com um relacionamento saudável consigo mesmo, a sua autoestima e autoaceitação são fundamentais.

signos que não correm atrás das pessoas. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Independência emocional

Percebe-se que a pessoa que deseja alcançar a independência emocional é um processo que precisa de algumas descobertas sobre si mesmo, é uma autotransformação, da pessoa reconhecer o valor que tem, e assim vai viver uma vida gratificante e os relacionamentos serão saudáveis.

Nessas características, alguns signos estão se destacando por ter essa independência e autoconfiança, ou seja, não é uma pessoa feliz só porque namora, e sim porque reconhece o seu valor. Confira no texto abaixo quais são os signos do zodíaco que preferem ter essa distância.

Veja também: 3 SIGNOS realizarão os maiores sonhos de suas vidas nesta sexta (8)

Signos do zodíaco que são mais independentes:

1. Áries

Governado pelo elemento fogo, o signo de Áries é considerado o líder natural, ou seja, eles exalam autoconfiança e uma determinação feroz, em vez de correr atrás dos outros eles preferem tomar uma iniciativa e ser pioneiros nas jornadas amorosas.

Ou seja, eles têm uma independência e busca sempre pelo autocontrole.

2. Virgem

O signo de Virgem tem uma personalidade da meticulosidade, então eles não têm costume de se lançarem de cabeça em um relacionamento, eles preferem ter uma abordagem mais criteriosa, e sempre avalia tudo com compatibilidade.

Por isso que esse signo é conhecido por ser mais seletivo em suas interações para sempre ter uma distância segura.

3. Escorpião

Outro signo que não fica de fora dessa é o signo de Escorpião, ele emana um magnetismo misterioso. Esse signo é conhecido por não ver sentido em correr atrás das pessoas, eles exercem um controle magnético sobre as situações e deixam que os outros se aproximem por livre vontade.

Veja também: A semana não acabou e 4 signos podem ficar ricos até sábado (9)