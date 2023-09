Carteira de Trabalho Digital: qual é a vantagem de emitir

Para quem tem memória curta, o processo de emissão da carteira de trabalho costumava ser bem burocrático e muitas vezes lento. No entanto, em 2019, uma inovação foi introduzida para agilizar essa operação, onde os cidadãos passaram a ter acesso à versão digital da CTPS, que pode ser solicitada pela internet, de forma gratuita e rápida. Saiba as principais vantagens da versão digitalizada da carteira de trabalho, a seguir.

Conheça as vantagens em se emitir a carteira de trabalho digital. | Foto: Jeane Oliveira / noticiadamanha.com.br

A importância do documento digital

Com o avanço da tecnologia, diversos documentos estão migrando para o formato digital, incluindo a carteira de trabalho, a CNH e o título de eleitor. Todos os cidadãos têm o direito de acessá-los digitalmente, o que facilita a identificação do indivíduo e reduz as chances de perda ou roubo dos comprovantes.

No caso da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), que é concedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) a brasileiros e naturalizados, a migração para o meio digital oferece diversas vantagens. Continue a leitura e saiba quais são elas, logo abaixo.

A importância da carteira de trabalho

A Carteira de Trabalho é um documento fundamental para registrar as atividades profissionais dos cidadãos brasileiros ou naturalizados, de acordo com as regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Nela, são registradas informações de grande importância, como a data de início das atividades em uma empresa, o período do vínculo empregatício, o salário, o pagamento do PIS, as férias e a saída da companhia.

Quando a CTPS é devidamente assinada, o trabalhador tem acesso a diversos benefícios, válidos durante o contrato e após o seu término. Entre esses benefícios, destacam-se o seguro-desemprego, o FGTS e a contribuição para a aposentadoria.

A ‘digitalização’ do documento

Para quem não se lembra, o processo de emissão da carteira de trabalho costumava ser burocrático, o que atrasava sua disponibilização. Felizmente, em 2019, uma inovação foi introduzida para agilizar essa operação, onde os cidadãos passaram a ter acesso à versão digital da CTPS, que pode ser solicitada pela internet, de forma gratuita e rápida. Para isso, basta baixar o aplicativo da carteira de trabalho digital, disponível para dispositivos Android e iOS.

A versão digitalizada possui o mesmo número do CPF, mesmo para aqueles que ainda possuem apenas a carteira física. Isso significa que o trabalhador terá acesso a todas as informações relacionadas aos contratos de trabalho que assinou e poderá verificar seus direitos trabalhistas a qualquer momento.

