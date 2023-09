Guia rápido: como emitir sua nota fiscal pelo celular agora

Em decisão recente que visa melhorar o processo de emissão de nota fiscal pelos Microempreendedores Individuais (MEIs), o governo federal anunciou a unificação das emissões de notas fiscais de serviço (NFs-e), tornando o processo igual a nível nacional. Antes da decisão, o processo era segmentado e mudava de cidade para cidade, se tornando uma tarefa complexa e burocrática. Saiba mais detalhes sobre a mudança e como realizar a emissão pelo novo método, logo abaixo.

Aprenda como emitir a nota fiscal de serviço eletrônica pelo novo sistema unificado, diretamente pelo celular. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Com a evolução contínua da era digital, o mercado financeiro está constantemente em busca de maneiras de simplificar os processos. Recentemente, o Governo Federal tomou uma medida surpreendente que impacta positivamente os Microempreendedores Individuais (MEIs): a unificação da emissão de notas fiscais de serviço.

Anteriormente, esse processo era segmentado e variava de cidade para cidade, se tornando um processo complexo e burocrático. Continue a leitura para saber mais detalhes sobre a mudança e como realizar a emissão pelo novo método, logo abaixo.

Entenda o que mudou na NFs-e

Com a nova resolução do Comitê Gestor da NFs-e (CGNFS-E) n.º 3, implementada no final de agosto de 2023 e oficialmente em vigor desde 1 de setembro, a emissão de notas fiscais se tornou mais centralizada, prometendo maior agilidade e menos burocracia, o que é especialmente vantajoso para os MEIs.

No entanto, muitos profissionais da categoria ainda não estão familiarizados com o processo de emissão da nova nota fiscal padronizada diretamente pelo celular. Sendo assim, trazemos um passo a passo simples do processo, a seguir.

Aprenda a emitir a Nota Fiscal Eletrônica

Aprenda, logo abaixo, o procedimento para tornar essa tarefa mais simples do que você imaginava.

Baixe o aplicativo NFs-e mobile (disponível para Android e iOS). Acesse a plataforma inserindo seu CPF/CNPJ e senha de acesso após a instalação do aplicativo. Dentro do aplicativo, selecione a opção ‘Emitir NFs-e’. Preencha os detalhes do tomador da nota e o valor dos serviços prestados. Em seguida, clique em ‘Emitir NFS-e’, e o sistema gerará sua nota instantaneamente.

Alteração para facilitar a vida do empreendedor

É importante destacar que essa mudança na emissão de notas fiscais visa proporcionar uma experiência mais fluída e eficiente, reduzindo a burocracia e permitindo que o empreendedor se concentre apenas no crescimento de seu negócio, que obviamente é o principal objetivo.

