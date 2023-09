Atenção! Estas moedas de 10 centavos valem uma fortuna: R$ 6,6 MIL

Moedas que eram menosprezadas por se tratarem de meros trocos, hoje, mais do que nunca são olhadas com maior atenção após recentes reportagens e canais especializados em itens históricos revelarem o real valor que uma simples moedinha pode valer atualmente, a depende de sua característica e ano. Continue a leitura, a seguir, para saber mais detalhes sobre essas valiosas redondinhas brilhantes do passado e entenda as curiosidades que cercam o mundo numismático, logo abaixo.

Conheça as moedas de 10 centavos que valem mais de R$ 5 mil. | Foto: Reprodução / youtube

Moedinhas da fortuna

As moedas raras escondem um tesouro que muitas vezes passa despercebido pelo olhar desatento. Entre essas preciosidades, destacam-se as moedas de 10 centavos, cujo valor pode surpreender, dependendo do ano de fabricação e de seu estado de conservação.

Entendendo o valor de uma moeda

Diferentemente do que se poderia supor, o valor de uma moeda não se resume apenas à quantia que ela representa em sua face. Existem moedas que, devido à sua raridade ou ao seu estado de preservação, podem valer muito mais do que seu valor nominal. As moedas de 10 centavos estão entre aquelas que podem alcançar um valor significativo no mercado de colecionadores.

Um fator determinante para o valor dessas moedas é o ano em que foram fabricadas. Isso ocorre porque a quantidade de moedas produzidas varia de ano para ano. Quanto menor a quantidade de moedas fabricadas, maior se torna a raridade e, consequentemente, o valor de mercado da moeda.

Estado de conservação

Entender o estado de conservação das moedas raras é essencial para avaliar seu valor no mundo da numismática, a ciência que estuda moedas e medalhas. A classificação de conservação é um padrão usado para categorizar as moedas com base em seu estado de preservação e desgaste. No Brasil, essa classificação é amplamente aceita e utilizada por colecionadores e especialistas.

Os critérios de classificação de conservação de moedas raras incluem:

Flor de Cunho (FC): Moedas raras classificadas como Flor de Cunho estão em estado perfeito, sem qualquer sinal de desgaste ou manuseio. Elas mantêm o brilho original da cunhagem e seus detalhes são perfeitamente preservados.

Moedas raras classificadas como Flor de Cunho estão em estado perfeito, sem qualquer sinal de desgaste ou manuseio. Elas mantêm o brilho original da cunhagem e seus detalhes são perfeitamente preservados. Soberba (S ou Sob): Moedas raras classificadas como Soberba mantêm cerca de 90% dos detalhes da cunhagem original. Embora possam apresentar algum brilho da cunhagem e pequenas imperfeições, ainda estão em excelente estado.

Moedas raras classificadas como Soberba mantêm cerca de 90% dos detalhes da cunhagem original. Embora possam apresentar algum brilho da cunhagem e pequenas imperfeições, ainda estão em excelente estado. Muito Bem Conservada (MBC): As moedas raras Muito Bem Conservadas mostram aproximadamente 70% dos detalhes da cunhagem original. O desgaste é uniforme, e a orla pode apresentar uma pequena imperfeição média.

As moedas raras Muito Bem Conservadas mostram aproximadamente 70% dos detalhes da cunhagem original. O desgaste é uniforme, e a orla pode apresentar uma pequena imperfeição média. Bem Conservada (BC): Moedas raras classificadas como Bem Conservadas apresentam cerca de 50% dos detalhes da cunhagem original. A legenda e a data da moeda devem ser visíveis a olho nu, sem o uso de uma lente.

Moedas raras classificadas como Bem Conservadas apresentam cerca de 50% dos detalhes da cunhagem original. A legenda e a data da moeda devem ser visíveis a olho nu, sem o uso de uma lente. Regular (R): As moedas raras classificadas como Regulares devem exibir no mínimo 25% dos detalhes da cunhagem original. Para visualizar a legenda e a data da moeda, é necessário o auxílio de uma lente.

As moedas raras classificadas como Regulares devem exibir no mínimo 25% dos detalhes da cunhagem original. Para visualizar a legenda e a data da moeda, é necessário o auxílio de uma lente. Um Tanto Gasta (UTG): As moedas raras classificadas como Um Tanto Gasta apresentam apenas a silhueta da figura principal. Geralmente, essas moedas não são colecionáveis, a menos que sejam de extrema raridade.

Conservação em nível intermediário

Existem diversos fatores a serem considerados nos estados de conservação das moedas raras que oferecem uma descrição mais precisa do estado em que se encontram. Além das categorias principais de classificação, vale a pena explorar essas variações para compreender melhor o valor de cada exemplar.

5 moedas de 10 centavos que podem valer mais de R$ 5 mil

No que diz respeito às moedas de 10 centavos, algumas delas podem surpreender pelo seu valor no mercado de colecionadores. Somando o valor dessas cinco moedas, o montante atinge a impressionante cifra de R$6.650. Se você possui alguma delas, pode considerar-se sortudo. Veja a lista, logo abaixo:

1. Moeda de 10 centavos do ano de 1994 com reverso duplicado em espelho: Esta raridade pode valer até R$800.

2. Moeda de 10 centavos de 1995 com anverso de 5 centavos: Este exemplar pode chegar a valer R$500.

3. Moeda de 10 centavos inserida no disco de 1 centavo: Esta peculiaridade pode alcançar incríveis R$5.000.

4. Moeda de 10 centavos do tipo FAO com cunho marcado: Este exemplar pode valer até R$150.

5. Moeda de 10 centavos do tipo “disco liso” (sem cunhagem): Esta variação pode chegar a valer R$200.

Além dessas moedas específicas, vale a pena mencionar que as moedas de 10 centavos dos anos 2000 também podem ser consideradas relativamente raras e, portanto, valiosas. Estas moedas podem ser classificadas da seguinte forma:

Moedas em bom estado de conservação (MBC): Valor médio de R$20.

Valor médio de R$20. Moedas em estado soberbo: Estas podem chegar a valer até R$110.

Estas podem chegar a valer até R$110. Moedas em estado de Flor de Cunho: Neste caso, o valor pode atingir até R$250.

Outro ano de destaque é 1999, quando as moedas de 10 centavos também ganham valor adicional devido à sua raridade. Para esse ano, a classificação e os valores são os seguintes:

Moedas em bom estado de conservação (MBC) : Podem ser avaliadas em cerca de R$30.

: Podem ser avaliadas em cerca de R$30. Moedas em estado soberbo: Estas podem alcançar até R$170.

Estas podem alcançar até R$170. Moedas em estado de Flor de Cunho: O valor para essas moedas pode chegar a R$400.

Onde vender?

Se você está considerando vender suas moedas antigas, é fundamental realizar uma avaliação prévia para ter uma noção do seu valor. Você pode contar com a ajuda de especialistas, como a Brasil Moedas Leilões, que podem fornecer uma avaliação precisa com base em fotos e informações.

Quanto às opções de venda, existem diversas alternativas disponíveis, incluindo:

O site da Sociedade Numismática Brasileira. Lojas especializadas em numismática. Participação em leilões de moedas. Plataformas de comércio eletrônico, como eBay, Amazon e Mercado Livre. Casas de compra de moedas. Encontros presenciais de colecionadores. Anúncios especializados em numismática.

Quem costuma comprar?

Ao anunciar suas moedas em sites como eBay ou Mercado Livre, você pode ter a vantagem de encontrar compradores dispostos a pagar um pouco mais pelas suas moedas raras. No entanto, é importante estar ciente dos custos de frete e possíveis taxas administrativas do site antes de concluir qualquer negociação.

Quanto aos potenciais compradores de moedas antigas, existem várias opções, como a Casa do Colecionador, Caravelas Coleções, Mercado Negro de Antiguidades e Mundo Numismático. Além disso, fazer parte de grupos de negociadores de moedas antigas em redes sociais, como o Facebook, pode ser uma alternativa interessante, desde que sejam tomadas precauções para evitar golpes e fraudes.

