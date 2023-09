O WhatsApp está sempre se reinventando. Com novas funcionalidades e novidades para os seus usuários. Dessa vez surgiu uma modalidade bastante pedida que é o ‘Modo espelho’. Trata-se da possibilidade de conversar consigo mesmo através da plataforma. Antes era necessário realizar umas “acrobacias”. Agora com alguns cliques é possível entrar no modo espelho e abrir um chat individual. Veja o passo a passo completo.

Ative o modo espelho no WhatsApp; veja como | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Modo espelho é liberado no WhatsApp

Muitas vezes é necessário guardar arquivos e documentos dentro do WhatsApp. Nem sempre temos um contato confiável na qual podemos armazenar esses dados — até mesmo para não ser chato muita das vezes.

Havia a possibilidade de criar um grupo com outra pessoa, apagar o contato e automaticamente o grupo seria de uma única pessoa — logo, seria possível guardar todas as informações pessoais ali neste grupo.

Esse procedimento é realizado por muitas pessoas, entretanto, os tempos mudaram e agora é possível realizar isso de maneira muito mais simples. Não que a antiga modalidade seja esquecida e fique para trás, pelo contrário, agora o futuro chegou e é possível entrar no modo espelho rapidamente.

Em resumo: o modo espelho é a capacidade do usuário mandar mensagem para o seu próprio número. Independente do motivo ou situação. É bem simples e pode ser feito por todos os usuários do WhatsApp.

Passo a passo para entrar no modo espelho

Esta modalidade é simplesmente um complemento de algo que já existia no WhatsApp. Entretanto, não era oficializado e sim uma espécie de ‘gambiarra’ que muitos faziam para conseguir enviar mensagens individuais para seus próprios números.

Com a última atualização do WhatsApp, tornou-se possível realizar o processo com apenas alguns cliques. Sendo possível criar uma conversa individual com o seu próprio número — ao invés de realizar um grupo em si.

Entre no WhatsApp; Clique em “Nova conversa”; Digite o seu número”; Clique em “Enviar conversa”; Pronto!

Feito isso basta começar a conversa de maneira individual, fixar o contato caso queira e usar o chat como ‘depósito de mensagens ou lembranças’. É válido ressaltar que muitos usuários ainda preferem o uso dos grupos, haja vista que possui a possibilidade de guardar informações na descrição do grupo, etc.

Bem como adicionar uma foto de capa e tantas outras possibilidades. Ademais, basta selecionar a opção que melhor satisfaz as necessidades e aproveitar as novidades do WhatsApp para 2023.

É importante sempre manter o WhatsApp atualizado não somente pelas funcionalidades, mas por questão de segurança. Muitas vezes os usuários acabam deixando o WhatsApp em suas versões mais antigas e isso acaba resultando em brechas de segurança dentro do aplicativo.

Para se prevenir e evitar ações criminosas no aplicativo e contas pessoais, é importante estar sempre com a última versão do aplicativo baixada da loja de aplicativos oficial do dispositivo celular. Todo cuidado é pouco.

