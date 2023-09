Atenção se você receber o código 827 no seu WhatsApp

O WhatsApp é o aplicativo preferido não só dos adultos, mas também dos mais jovens.

Através disso, é possível coordenar chamadas, video chamadas, enviar documentos e até mesmo trabalhos, além de servir para trocar números de contato.

Um dos códigos usados nele é o “827”. Muitos pais podem pensar que se trata de um número a partir do qual estão sendo enviados insultos ou algo simplesmente ruim, mas isso não tem nada a ver com isso.

É por isso que hoje vamos explicar o significado do “827” no WhatsApp e também incentivá-lo a usá-lo em suas conversas.

o que significa o código 827 do WhatsApp e veja como isso pode te ajudar. | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O que significa o número “827” no WhatsApp?

Primeiramente, é importante saber que não se trata de algo negativo; pelo contrário, o número “827” é mais comumente usado nos Estados Unidos.

Esse código é geralmente utilizado para expressar um informal “E aí?” ou “O que está acontecendo?”

O “E aí” é uma forma mais casual de perguntar “Como você está?”.

Você pode usá-lo em frases como: “Há algum tempo que não tenho notícias suas, 827”, “Por que está tão quieto, 827” ou “Fale comigo, 827”. No entanto, é importante considerar o contexto da sua mensagem ao usar esse número.

Além disso, se a outra pessoa não entender o significado do número “827”, é aconselhável explicá-lo para evitar mal-entendidos.

Quer entrar em contato com o WhatsApp?

Caso você tenha algum problema com o aplicativo, você pode entrar em contato com o WhatsApp, seja por bloqueio da conta ou erros no seu dispositivo. Será encaminhado um formulário para preencher com suas informações pessoais, incluindo seu nome verdadeiro, endereço de e-mail (pode ser do Gmail ou de outra empresa), país de origem e número de celular, acompanhado do código do país.

O que é o WhatsApp?

WhatsApp é um aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para smartphones. Além de mensagens de texto, os usuários podem enviar imagens, vídeos e documentos em PDF, além de fazer ligações grátis por meio de uma conexão com a internet.

Quais são as principais funções do WhatsApp?

Tirar o “online” e o “visto por último” Ocultar a foto para quem não está na agenda. Enviar fotos e vídeos de visualização única. Colocar senha no Android ou iPhone. Criar conversa com você mesmo. Ocultar alguém do Status. Ligações com até 32 pessoas.

