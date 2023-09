Esqueceu o WhatsApp Web aberto? Não se esqueça de fazer isso

O WhatsApp é um dos mensageiros mais utilizados em todo o mundo e por conta da importância do aplicativo, a empresa desenvolveu várias medidas para permitir que os seus usuários fiquem conectados em suas contas, mesmo em diferentes dispositivos. Com isso, surgiu o WhatsApp Web, com ele, é possível utilizar o mensageiro diretamente pelo computador e sem precisar baixar nada, saiba o que fazer quando ele acaba ficando aberto.

Saiba o que fazer ao deixar o WhatsApp Web aberto | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

WhatsApp no dia a dia

Há alguns anos, quando o WhatsApp surgiu, ele tinha uma proposta bastante simples, isto é, realizar apenas o simples bem feito, com isso, acabou conquistando milhões de usuários. Agora, anos depois, chegou o momento da evolução do mensageiro.

Com a evolução, várias atualizações estão sendo criadas para permitir um melhor uso do aplicativo por todos. Já que no cotidiano, várias empresas usam ele para se comunicar com a equipe de trabalho, foi-se o tempo que ele era usado apenas para conversas com amigos.

Por conta da importância do mensageiro no dia a dia das pessoas, a empresa acaba se preocupando em atualizações para tornar o mensageiro ainda mais útil para as pessoas.

Veja também: Você Usa O WhatsApp Para Marcar Lembretes? Confira A Novidade

Principais atualizações do WhatsApp

Uma das principais atualizações, que chegou para mudar o cenário tecnológico, foi a criação do WhatsApp Web. Antes, eram usadas várias gambiarras para conseguir usar o aplicativo no computador, mas após alguns anos, a empresa lançou uma plataforma própria.

Com o WhatsApp Web, é possível realizar várias ações, diretamente da tela do computador, o que facilita, por exemplo, a digitalização de um grande texto para enviar ao grupo da empresa, por exemplo.

Após o uso dos usuários, a plataforma foi se modernizando, agora, é possível usar o WhatsApp Web mesmo que o celular não esteja conectado na internet, excelente opção para quando a pessoa esquece o celular em algum local ou tem o aparelho furtado.

O que fazer ao deixar o WhatsApp aberto no PC?

E infelizmente, com tanto uso, é comum que o aplicativo fique logado no computador, mas isso, pode ser prejudicial para algumas pessoas, afinal, todas as conversas pessoais estão ali. Para isso, com um simples truque, é possível desconectar diretamente pelo celular. Para isso, basta:

Entre no WhatsApp e clique em configurações;

Feito isso, em “aparelhos conectados”;

Nesse momento, uma lista com vários aparelhos será exibida;

Clique no aparelho que deseja descontar e pronto.

Com isso, o WhatsApp Web será fechado no mesmo momento de todos os aparelhos que o usuário escolher. E é sempre interessante verificar essa seção do aplicativo, para ter certeza que terceiros não estão conectando o seu aplicativo no computador deles.

Veja também: Este É O Melhor Caminho Para Receber As Novidades Do WhatsApp Primeiro