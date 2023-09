Diariamente os bancos estão buscando por inovações a fim de auxiliar cada vez mais os seus clientes durante as duras tarefas do cotidiano. O banco Itaú é uma das instituições financeiras mais populares do Brasil — e oficializou o lançamento de uma ferramenta que irá ajudar bastante os seus clientes em algumas situações de sua vida. Trata-se do limite temporário do cartão Itaú. Através dele é possível obter um limite extra ‘sempre’ que precisar e evitar aperreios por estar sem limite disponível.

Como funciona e para que serve o limite temporário do Itaú | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Itaú lança ferramenta de limite adicional

O limite adicional do Itaú é uma ferramenta que foi oficializada há pouco tempo e está em fase de testes entre alguns clientes. Haja vista que já é possível usá-la quando necessário — liberada aos poucos de maneira gradativa com base no perfil de cada cliente.

O limite temporário como o próprio nome já diz — libera um limite adicional por um determinado período de tempo. Caso o cliente consiga conciliar aquele limite com os seus gastos, o limite poderá ser transformado em permanente.

Através de análises o Itaú percebeu que durante alguns momentos os clientes podem precisar de uma ajuda extra a fim de conseguir realizar compras no cartão de crédito. Momento este cujo o limite poderá ser acrescentado. Essa alteração ocorre de maneira totalmente automática.

Por exemplo: o cliente já usou mais de 85% de sua fatura e ainda faltam dias para o fechamento dela. Logo, o banco acaba aumentando o limite de crédito do cliente de maneira automática e temporária — que poderá posteriormente se tornar permanente.

Caso o valor não precise ser mantido, o limite voltará para o valor original. Alguns clientes deixam de pagar suas faturas e outros débitos — o que resulta na redução do limite de crédito. Aos que não preferirem: é possível recusar a ferramenta a partir do SMS recebido.

Como saber o meu limite do Itaú?

Muitos clientes ainda têm dificuldades em saberem o limite de crédito do Itaú. Haja vista que o banco possui um aplicativo próprio, mas com algumas limitações. Os cartões podem ser acessados através do aplicativo ‘Itaú Cartões’ e outros detalhes.

Logo — é de suma importância estar atento quanto aos limites e consultas de crédito. A consulta pode ser feita através do aplicativo oficial do Itaú, como citado anteriormente — Itaú Cartões.

Entretanto, para quem preferir não baixar nenhum aplicativo adicional — é possível consultar o limite de crédito através do número de WhatsApp 11 4004 4828. Basta adicionar na lista de contatos e entrar em uma conversa.

Por mais que seja um bot que responda as mensagens, é possível consultar limites, faturas e muito mais. Tudo indica que essa função será aprimorada nos próximos meses a fim de conseguir analisar com muito mais veemência os padrões de gastos dos usuários.

