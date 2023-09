Brasil é o 1º na disputa pelos carros voadores no mundo

Lembra dos desenhos em que assistia e tinha carros voadores? até chamávamos de carro com superpoderes, isso está prestes a se tornar realidade. No mundo mágico dos veículos voadores, a Embraer, que tem uma sede em Taubaté, localizada no interior de São Paulo, já está se tornando um líder incontestável.

Conforme as informações do Índice de Realidade de Mobilidade Aérea Avançada (AAM Reality Indez) da SMG Consulting, a Eve, subsidiária da Embraer, chegou a receber incríveis 2.850 pedidos para seus eVTOLs, e isso os colocou no topo da lista mundial de pedidos.

Embraer, está em primeiro lugar com os carros voadores. Imagem: Pixabay

A briga pelo topo da lista

Todos se surpreenderam com essa contagem de encomendas da Embraer, sendo o dobro do que sua concorrente britânica, a Vertical Aerospace, chegou a acumular com 1.425 pedidos em andamento. Além disso, a empresa chinesa Ehang, também já aparece na lista estando no terceiro lugar, com 1.256 encomendas com carros voadores. A lista da SMG também diferencia as empresas com pedidos firmes que são pedidos com vendas já confirmada.

A Embraer ainda também está trabalhando para converter os pedidos em vendas confirmadas, enquanto isso os concorrentes como por exemplo a Beta Technologies, que fica nos Estados Unidos, está liderando com cerca de 184 pedidos firmes, já a chinesa Ehang fica em segundo lugar com 169 pedidos.

Essa previsão da SMG Consulting já aponta o primeiro voo do eVTOL da Embraer para o ano de 2024, e tem expectativa de que o veículo esteja totalmente no modo operacional a partir do ano de 2026. Comparando com outras empresas, como por exemplo a americana eAviation, a previsão de operação é somente para o ano de 2030.

Já no cenário brasileiro, a Eve subsidiária da Embraer, que é responsável por desenvolver o carro voador, espera transportar 12,7 milhões de passageiros por ano nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro até o ano de 2035.

O que significa eVTOL?

Esse veículo, que é oficialmente chamando de eVTOL, que é uma sigla em inglês para o veículo elétrico de pouso de decolagem vertical, vai começar suas operações comerciais em São Paulo a partir do ano de 2026. Essa produção dos carros voadores vai acontecer na unidade da Embraer em Taubaté, e os planos de expansão para acomodar a linha de produção dos eVTOLs.

Vale destacar que a Embraer tem uma carteira de encomendas que impressiona a todos, com 2,8 mil eVTOLs, isso equivale a mais de US$ 8 bilhões em vendas. Isso é muito bom porque abrange uma variedade de clientes, entre eles:

Operadores de helicópteros

Companhias aéreas

Empresas de leasing

Plataformas de voos compartilhados

Tudo isso totaliza 28 clientes para essa próxima era, mais conhecida como mobilidade aérea com os carros voadores.

