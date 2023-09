Salários começam em R$ 6 MIL: novo concurso do INSS terá vagas de sobra

Para quem sonha em mudar de vida através de concursos públicos, o momento é agora. O INSS acaba de anunciar um novo concurso com mais de 7.600 vagas, tanto para o nível médio quanto para o nível superior, além de oferecer a comodidade de trabalhar em uma das maiores autarquias do Brasil, o salário também não decepciona, o menor ultrapassa os R$ 6.000. Confira as informações do concurso e saiba como se preparar.

Novo concurso do INSS é anunciado, confira todos os detalhes | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Quais as vagas disponíveis?

O concurso em questão deve acontecer apenas em 2024, contudo, todos já estão estudando bastante para se preparar para a prova, pois ela é bastante concorrida, pois trabalhar no INSS é a meta de várias pessoas. Mas para quem começar a se preparar agora, as chances são grandes, já que são mais de 7 mil vagas.

As de nível médio, são 5.819 vagas e para o nível superior são 1.836, no caso do nível médio, as vagas são para técnicos e de nível superior, para analistas. Ambos possuem uma carga horária de 40 horas por semana.

Já o salário, é bastante atraente, o de técnico, é de R$ 6.139,93, além de oferecer o auxílio-alimentação. Ao passo que para o cargo de analista, o salário inicial será de R$ 9.767,20 e também conta com o benefício de alimentação.

INSS confirma a necessidade do concurso

Em agosto, a autarquia publicou uma resolução, com o número 1.354, nela, há o registro da necessidade que há na realização de um concurso público, para preencher 7.655 vagas que estão em aberto. Além disso, outros setores estão precisando de profissionais.

No caso, o da carreira de Perito Médico Federal, por isso, deverá haver a contratação de 1.574 servidores, tudo isso para garantir um melhor atendimento aos segurados.

Por conta disso, para quem possui interesse em trabalhar na autarquia, é interessante começar a estudar hoje mesmo, para quando o edital for lançado, já estar bastante preparado.

Veja também: Quer Mudar De Vida Em 2023? 200 VAGAS Estão Abertas Para Esta Possibilidade

Dicas de estudos para o concurso do INSS

As dicas que serão mencionadas, podem ser usadas em outros concursos, não apenas no do INSS. Basicamente, o passo mais importante é a análise do último edital, pegue ele e veja tudo que foi cobrado, confira disciplina por disciplina.

Uma vez que fez isso, anote quais das disciplinas citadas são mais difíceis para você, com base nisso, irá montar um cronograma de estudos. Não há lógica em dedicar o mesmo tempo para todas as disciplinas.

No caso, as que são mais difíceis, o tempo de estudo deve ser maior em relação aquelas que são mais fáceis, lógico, que o conceito de fácil e difícil é bastante subjetivo. E após fazer isso, apenas monte um plano de estudos e siga ele dia após dia. E lembre-se, cada dia concluído, é uma grande vitória.

Veja também: Vale-Alimentação Mudou, Mas Como Isso Afeta O Trabalhador?