Não é como nos contos de fadas! Como o amor acontece na vida real

Filmes, novelas e livros nos ajudaram a crescer com a ideia de que o amor é uma espécie de encanto que acontece de forma espontânea, nos surpreendendo enquanto estamos ocupados vivendo nossas vidas. Contudo, precisamos dizer que se você ainda acredita nisso, não há outro caminho senão o de uma inevitável frustração. Continue a leitura para compreender mais detalhes sobre esta análise um pouco mais realista sobre este complexo sentimento.

Saiba os motivos pelos quais você deve parar de achar que o amor é um conto de fadas. | Foto: Reprodução / Pixabay

Trazendo o amor para o mundo real

Ao longo de nossa jornada, muitas vezes crescemos com a ideia de que o amor é uma espécie de encanto que acontece de forma espontânea, nos surpreendendo enquanto estamos ocupados vivendo nossas vidas. Nos ensinaram que o destino nos reserva alguém especial e que, eventualmente, essa pessoa aparecerá como a solução para todos os nossos problemas, mesmo aqueles que nunca conseguimos resolver ao longo de toda uma vida.

No entanto, precisamos dizer que essa perspectiva pode nos conduzir à frustração. Continue a leitura para compreender mais detalhes sobre esta análise um pouco mais realista sobre este complexo sentimento.

Não há amor que dure sem uma estrutura firme

Não estamos negando a existência da sorte ou do destino, mas sim enfatizando que, se não fizermos nossa parte, esses elementos por si só não serão suficientes para construir um relacionamento saudável. O amor é, sem dúvida, essencial, mas sem alicerces sólidos, nenhum relacionamento pode durar por muito tempo.

Vida real x conto de fadas

Nas histórias de contos de fadas, o amor surge de maneira mágica e imprevista. Na vida real, o amor é uma escolha consciente. Ele entra em nossas vidas quando permitimos sua entrada. Quando compreendemos que somos indivíduos completos por nós mesmos, mas escolhemos compartilhar nossas vidas com alguém porque essa pessoa traz mais alegria e satisfação à nossa jornada.

Afinal, é inegável que não exista sensação maior de liberdade do que a encontrada em uma parceria saudável entre duas pessoas autossuficientes. Um relacionamento que não aprisiona, mas, ao contrário, liberta. Trata-se de aguardar ansiosamente o momento de voltar para casa após um dia fora, ansiosos para compartilhar novidades, aliviar angústias e celebrar alegrias. É estar fisicamente distante, mas sorrir com carinho ao passar por um restaurante que ambos adoram frequentar juntos. É acordar todas as manhãs e escolher aquela pessoa, aceitando toda a sua bagagem. É ter a certeza de que você é livre para seguir seu próprio caminho, mas opta por ficar porque deseja. É se apaixonar pela paz que essa pessoa traz à sua vida.

A construção tortuosa do amor

Portanto, em vez de acreditar que o amor é pura sorte ou destino, é importante reconhecer que os casais que admiramos geralmente trilharam caminhos complexos para chegar onde estão. E quando finalmente chegaram lá, sabiam exatamente o que estavam buscando.

Por trás de todos os casais felizes, existe uma vida real repleta de esforço, paciência e comprometimento para superar os momentos difíceis. Muitas vezes, pode parecer que não estão se entendendo, mas eles se esforçam para se compreenderem.

Compromisso diário

Um relacionamento não é uma batalha vencida, mas sim uma construção contínua. Requer escuta atenta, gentileza e a capacidade de enxergar o mundo a partir de perspectivas diferentes das nossas. Exige cuidado, dedicação, respeito e carinho constantes. Exige admiração, pois sem ela, não há nada. O relacionamento demanda mais do que o destino ou a sorte poderiam fornecer. É um compromisso diário que nos desafia a crescer, a evoluir e a amar de maneira mais profunda.

*Com informações da Forbes.