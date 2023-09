Tempo mudará no final de semana: veja como fica

Previsão para o fim de semana – O Sudeste brasileiro se prepara para um fim de semana de clima variado, com São Paulo enfrentando mudanças repentinas, enquanto Rio de Janeiro e outros estados se mantêm estáveis sob a influência de uma massa de ar seco. Previsões apontam que a região será um misto de calor intenso, frentes frias e períodos de instabilidade, com possíveis pancadas de chuva e rajadas de vento em certas áreas. Como essas condições podem afetar os quatro estados da região? Vamos examinar mais detalhadamente.

A massa de ar seco domina o Sudeste neste final de semana, promovendo tempo firme e calor ao longo da semana. Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Fim de semana terá virada na temperatura?

Em São Paulo, o sábado começará com temperaturas mais altas em comparação com o dia anterior, apresentando um cenário abafado na maior parte da Grande São Paulo. Todavia, uma frente fria proveniente da Região Sul do Brasil alterará essa condição, ocasionando uma instabilidade no clima do estado. Durante a tarde, a previsão é de chuva em diversas áreas, que poderá ser intensificada por trovoadas e rajadas de vento. Antes que esses fenômenos climáticos ocorram, o tempo será marcado por períodos de sol e núvens, permitindo que as pessoas aproveitem o dia ao ar livre.

O cenário meteorológico do domingo será um pouco diferente. A frente fria deve se distanciar em direção ao oceano, levando a uma nebulosidade variável na Grande São Paulo. A temperatura deverá diminuir um pouco, mas sem provocar sensação de frio, mantendo o ambiente abafado ao longo do dia.

No Rio de Janeiro, a frente fria que atingirá São Paulo não deve ter influência significativa. A expectativa para o sábado é de sol predominante e temperaturas em alta, exceto para a Costa Verde, onde há chances de chuvas isoladas ao entardecer. Ventos fortes, com velocidades entre 50 e 60 km/h, são previstos principalmente nas áreas litorâneas da Região dos Lagos e Norte do estado, onde podem atingir picos de até 70 km/h.

Em relação ao domingo, a previsão é de um clima predominantemente ensolarado, embora áreas de instabilidade em altitude possam provocar o aumento da nebulosidade, fazendo com que as temperaturas não subam tanto quanto no sábado. Pancadas de chuva isoladas são esperadas apenas para as regiões mais ao sul do estado.

Outras regiões

A capital mineira, Belo Horizonte, e seus arredores terão um clima estável entre sábado e domingo, com o sol predominando após manhãs nubladas. Não há previsão de chuva para a região, embora possam ocorrer precipitações rápidas e isoladas no Vale do Jequitinhonha.

No Espírito Santo, o tempo deverá se manter estável durante todo o final de semana, com predomínio de sol na maioria das áreas, incluindo a capital. Chuvas fracas e isoladas são previstas apenas para o norte do estado.

Para o início da próxima semana, a expectativa é de que o clima continue majoritariamente estável em todo o Sudeste, com sensação de calor em todas as áreas. Eventuais chuvas isoladas e breves são previstas para o centro-norte do Espírito Santo e para o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais.

Com uma paleta de condições climáticas tão diversa, os estados do Sudeste se adaptam cada um à sua maneira, fazendo deste um fim de semana de muitas nuances meteorológicas. Seja para quem planeja atividades ao ar livre ou para aqueles que precisam se deslocar entre cidades, é crucial estar atento às previsões para evitar surpresas indesejadas.

