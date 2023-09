Como é o novo CICLONE em formação no Sul do Brasil?

Novo ciclone – Enquanto os habitantes do Sudeste do Brasil esperam temperaturas mais amenas depois de uma véspera de feriado marcada por frio e nebulosidade, o Sul do país está em alerta máximo devido à formação de um novo ciclone extratropical. Os impactos climáticos serão profundos e generalizados, afetando de forma variada o território nacional nos próximos dias.

A previsão meteorológica alerta para a formação de um novo ciclone no Sul do Brasil. Foto: divulgação

Ciclone no Sul

As atenções se voltam principalmente para o Sul do Brasil, onde Cesar Soares, meteorologista da Climatempo, prevê a formação de um novo ciclone extratropical com muitas instabilidades. Esse cenário deverá resultar em tempestades intensas especialmente no estado do Rio Grande do Sul. De acordo com o especialista, a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul já emitiu um alerta para tempestades com granizo e ventania, válido até o sábado subsequente. Adicionalmente, volumes significativos de chuvas também são aguardados no Oeste Catarinense com a passagem de uma frente fria, que deve ocorrer entre sexta-feira e sábado, manifestando-se por meio de pancadas de chuva típicas de temporais localizados.

Veja também: Sinal de PERIGO foi emitido para mais 5 estados: novo ciclone avança no Brasil

Para quem vive no Sudeste, as temperaturas deverão seguir um curso mais ameno. Marcel Martins, meteorologista do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Epagri/Ciram), estima que os termômetros ficarão próximos dos 25ºC. Em São Paulo, especialmente, o clima deve esquentar gradualmente. O dia mais frio da semana teve uma máxima de 19ºC, marcando um contraste notável de 6ºC abaixo da média. No entanto, o calor está previsto para retornar na sexta-feira, com o sábado apontando para condições ensolaradas. Embora haja previsão de chuvas pontuais à tarde e à noite, uma queda de temperatura modesta é esperada para o domingo.

Mas o clima no resto do país não será tão sereno. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou três tipos de alertas diferentes que vão desde tempestades até ventos costeiros e chuvas intensas, abrangendo várias regiões do Brasil. Estes alertas variam em grau de perigo e têm validades distintas, oscilando entre períodos de tempo que vão das 10h até as 23h59min.

Outras regiões

Nas regiões mais ao norte, como o Centro-Oeste, Nordeste e a Amazônia, as altas temperaturas continuam a ser a norma. De acordo com Martins, essas áreas continuarão a experimentar o calor intenso que é típico de regiões equatoriais. Especificamente no Centro-Oeste, uma massa de ar quente e seco mantém o clima estável, mas com umidade relativa do ar abaixo de 30%, o que requer atenção.

O cenário climático brasileiro nos próximos dias é, portanto, uma mistura de extremos, desde o alerta para ciclones e tempestades no Sul até o calor e secura nas regiões mais ao norte. Todos esses fatores demandam atenção e preparo, tanto das autoridades quanto dos cidadãos, para enfrentar as diferentes facetas de um clima que parece cada vez mais imprevisível.

Veja também: Alerta GERAL para NOVO CICLONE a partir desta quinta-feira (7)