Sinal de PERIGO foi emitido para mais 5 estados: novo ciclone avança no Brasil

Volta do ciclone ao Brasil – A aproximação de um novo ciclone extratropical na costa brasileira tem acendido os sinais de alerta das autoridades meteorológicas. Em um comunicado mais severo do que o usual, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) elevou a classificação de sua advertência para laranja de perigo, prevendo impactos significativos, especialmente na saúde dos residentes das regiões afetadas.

Ciclone se aproxima e gera alerta laranja, destacando riscos de ventos intensos e chuvas. Foto: divulgação

Ciclone vai afetar sua região?

Segundo a mais recente atualização do Inmet, a ameaça começa a se materializar já na próxima sexta-feira (18), com uma intensidade de ventos e chuvas que afetará principalmente a costa do Rio Grande do Sul. Não apenas os gaúchos, mas também os residentes de Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul devem se preparar para enfrentar ventos intensos, com velocidades oscilando entre 60 km/h e 100 km/h. As chuvas, por sua vez, prometem ser vigorosas, com precipitações variando de 30 mm a 60 mm por hora, chegando a acumulados diários de até 100 mm. A ocorrência de granizo também não está descartada.

Veja também: Prepare-se! Novo ciclone começa a se formar no Sul do país

O cenário projetado pelo instituto sugere uma série de adversidades que vão desde interrupções no fornecimento de energia elétrica a danos em plantações, passando pela queda de árvores e potenciais inundações em certas áreas. A importância de seguir as recomendações do Inmet é fundamental para minimizar os riscos. O órgão aconselha que os cidadãos evitem se abrigar sob árvores, considerando o perigo iminente de descargas elétricas e quedas. Veículos devem ser estacionados longe de torres de transmissão e placas de propaganda. Uma precaução adicional envolve o desligamento de aparelhos eletrodomésticos.

O sábado (19) não apresenta um panorama mais aliviado. Há a expectativa de formação de uma frente fria associada ao ciclone, que deve seguir em direção ao Sudeste. Com ela, áreas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais podem sofrer com ventos de até 60 km/h.

Alerta laranja

O Inmet, ao categorizar o evento como alerta laranja, deseja enfatizar o iminente perigo em regiões com previsões de chuvas intensas. Estes alertas servem como um aviso contundente de possíveis alagamentos, quedas de árvores, interrupções de energia e descargas elétricas. Dessa forma, a população é aconselhada a permanecer vigilante, atendendo às recomendações das autoridades e mantendo-se informada sobre as atualizações meteorológicas.

Os cidadãos que buscam informações adicionais ou necessitam de assistência diante das adversidades climáticas podem contar com o apoio de instituições como a Defesa Civil, acessível pelo telefone 199, e o Corpo de Bombeiros, através do número 193. Mantendo-se atualizado sobre os alertas meteorológicos e tomando as devidas precauções, a população estará mais apta a enfrentar os desafios impostos por este novo fenômeno natural.

Veja também: Novo ciclone está formado e os ventos podem chegar a 100 km/h