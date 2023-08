Sinal de dinheiro ou azar? Nada disso! O significado preocupante das manchas brancas nas unhas

Entre superstições e lendas urbanas por trás das manchas brancas nas unhas, uma verdade mais séria pode estar sendo, enfim, sendo mostrada. O corpo costuma dar sinais de que a saúde de uma forma geral não está totalmente equilibrada, e o mesmo funciona com a unha, que fornece pistas e até mesmo alertas sobre possíveis condições camufladas por meio de sua aparência. Saiba mais detalhes sobre as origens das chamadas ‘manchas’ nas unhas, logo abaixo.

Descubra o sinal de alerta por trás das manchas brancas em suas unhas. | Foto: Reprodução

Quando a unha liga o alerta

As unhas podem oferecer sinais valiosos sobre nossa saúde global, revelando potenciais condições escondidas por meio de sua aparência. Uma dessas situações é a deficiência de vitaminas no organismo, que pode se manifestar por meio de sintomas visíveis, como as conhecidas linhas brancas nas unhas, também chamadas de leuconíquia.

Se você já se questionou sobre o significado das linhas brancas nas unhas e as possíveis causas por trás disso, você encontrará a resposta a seguir. Continue lendo para entender melhor!

Quando linhas brancas se manifestam em suas unhas, elas podem ser um sinal de deficiência de uma vitamina específica, como a vitamina B6, e também de zinco. Essas manchas ou linhas brancas não devem ser simplesmente descartadas como um pequeno incidente, já que elas podem indicar deficiências nutricionais.

Quando a presença de linhas brancas nas unhas é motivo de preocupação?

É importante prestar atenção a algumas alterações que podem indicar problemas:

Mudanças na forma das unhas, levando a curvaturas.

Alterações de coloração na unha, seja na totalidade da unha ou na forma de uma linha escura abaixo dela.

Sinais de sangramento ao redor da região das unhas.

Afinamento ou engrossamento das unhas dos pés.

Descolamento da unha em relação à pele adjacente.

Estagnação no crescimento das unhas.

Sensações de inchaço ou desconforto na área das unhas.

Manchas brancas nas unhas podem aparecer tanto em mulheres como em homens. | Foto: Bruno Pontes / Arquivo Pessoal

Que vitaminas são benéficas para fortalecer as unhas?

O zinco desempenha um papel importantíssimo no combate a infecções bacterianas e é considerado um nutriente essencial para o corpo. Da mesma forma, as vitaminas B6 são vitais no dia a dia. Em caso de deficiência, é recomendado aumentar o consumo de alimentos ricos nessas vitaminas, como:

Atum

Carnes vermelhas

Mariscos

Carnes de aves

Cereais fortificados

Salmão

Bananas

Leguminosas

Ao prestar atenção a esses sinais e ao adotar uma dieta equilibrada, você pode promover unhas saudáveis e, ao mesmo tempo, cuidar de sua saúde geral.

