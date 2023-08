A Twitch é uma plataforma de lives bastante popular. Marcada pelo público gamer — bem como de Free Fire e outros jogos do gênero. Uma novidade tão aguardada foi revelada pela empresa nessa última semana: agora a plataforma irá banir algumas contas com muito mais rapidez e eficácia. Entenda o que mudou e como se prevenir.

Twitch deve banir contas com mais rapidez a partir de nova mudança | Foto de Caspar Camille Rubin na Unsplash

Twitch anuncia grande novidade

Portanto, a Twitch anunciou nessa semana uma nova funcionalidade para os criadores de conteúdos. Não será mais necessário que os donos de live fiquem horas e horas preocupados com os haters de plantão ou simplesmente aqueles usuários que gostam de comentar conteúdos ilícitos nas lives.

Agora será possível banir esses usuários da live — evitando que eles venham assistir o respectivo conteúdo. Até então, só era possível banir do chat da Twitch.

Logo, o usuário por mais que estivesse banido do chat — representando que não iria conseguir conversar ou interagir, ainda poderia assistir a live tranquilamente. Isto é, naquela conta em específico.

Agora o streamer terá a opção de banir o usuário tanto do chat quanto da live. Isso ocasiona um efeito benéfico para o dono da live — os usuários que não estiverem seguindo as diretrizes serão banidos com mais velocidade e eficácia.

É válido lembrar que essa ação irá inibir o usuário de assistir livres futuras do mesmo criador de conteúdo, até que o mesmo retire o banimento do usuário. A novidade chegará à plataforma em setembro, haja vista que é um recurso bastante esperado pelos criadores há anos.

Este detalhe surpreendeu a todos

Em meio a essa novidade, um detalhe acabou surpreendendo os internautas. Haja vista que essa alteração pode não ser tão eficaz quanto parece ser.

A Twitch permite que usuários sem uma conta assistam as lives dos criadores de conteúdo. Bem como ocorreu com frequência durante a copa do mundo, quando o criador de conteúdo Casimiro Miguel — transmitiu os jogos da copa. Logo, milhões de usuários mesmo não tendo conta na plataforma puderam assistir ao conteúdo.

Portanto, quando o criador de conteúdo banir o usuário. Basta ele abrir uma nova aba anônima ou deslogar da conta e poderá assistir a live tranquilamente. A Twitch ainda não se posicionou quanto a isso, quais medidas serão tomadas para evitar esse tipo de ação.

Entretanto, por enquanto a medida segue em ordem e será feito os primeiros testes a partir do próximo mês. Centenas de criadores de conteúdo da plataforma gostaram da ideia e tudo indica que deverá ter uma boa aceitação por parte de todos.

