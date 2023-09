Waze ou Google Maps? Veja qual é o melhor para você

Usa o Google Maps ou Waze? Escolher entre Waze e Google Maps para traçar rotas e escapar do trânsito tem sido um dilema que habita o universo dos usuários de smartphones. Quem nunca ficou dividido entre as duas opções que levante a mão! Mas será que existe realmente uma melhor escolha ou tudo se resume a gostos e necessidades pessoais? Hoje, vamos mergulhar nas particularidades de cada aplicativo para ajudá-lo a tomar uma decisão mais embasada.

Escolher entre o Waze e o Google Maps é uma decisão que depende das preferências individuais. Foto: divulgação

Melhor escolha entre Google Maps e Waze

Ambos os aplicativos, Waze e Google Maps, surgem como alternativas eficazes quando se trata de navegação. O diferencial de ambos é a acurácia na hora de fornecer rotas, graças a um rico banco de dados e a informações constantemente atualizadas sobre as condições de tráfego. Por um lado, a precisão das informações do Waze é notória por contar com atualizações em tempo real, fornecidas pelos próprios usuários. Isso se torna um diferencial de peso, principalmente se você é o tipo de pessoa que não quer ser pego desprevenido em engarrafamentos ou quer estar a par de acidentes que possam afetar seu percurso.

Por outro lado, o Google Maps se destaca pela sua abrangente integração com outros serviços da gigante da tecnologia, Google. Essa integração vai além da navegação e adentra em outros aspectos da sua vida digital. Por exemplo, o aplicativo pode se conectar com a sua conta Google Agenda para mostrar informações sobre seus próximos compromissos. Além disso, sugestões de destinos podem ser feitas com base nas informações que você possui em seu Gmail, como reservas de hotéis ou voos. Este recurso de integração estende-se também à funcionalidade de pesquisa, possibilitando a busca por estabelecimentos ou pontos turísticos diretamente no aplicativo.

Quando falamos em personalização e recursos extras, o Waze se sobressai com sua comunidade ativa de usuários, que não apenas usam o aplicativo mas também contribuem para a sua melhoria. A possibilidade de escolher uma voz de navegação personalizada acrescenta um toque de diversão e singularidade à experiência. Em contrapartida, o Google Maps oferece um leque de funcionalidades adicionais bastante extenso: desde imagens de satélite e visualização de mapas em 3D até informações de tráfego em tempo real e opções de navegação para pedestres.

Dados móveis e bateria

Outro aspecto a se considerar é o consumo de dados móveis e o impacto no uso da bateria do seu dispositivo. Neste quesito, o Waze leva a fama de ser um pouco mais ‘gastão’ por conta de suas atualizações constantes. Isso pode ser um problema para quem possui um pacote de dados mais enxuto. Quanto à eficiência energética, o Google Maps leva a melhor, sendo mais amigável com a vida útil da sua bateria.

Por isso, a escolha entre Waze e Google Maps vai depender essencialmente das suas preferências pessoais e necessidades específicas. Se a sua prioridade é receber informações de tráfego em tempo real e contar com uma comunidade de usuários ativos, o Waze parece ser a escolha mais acertada. Já se você valoriza a integração com outros serviços Google e um consumo mais otimizado de dados e bateria, o Google Maps se apresenta como a opção mais conveniente.

