Estes são os carros que ninguém quer comprar no Brasil (poucas vendas)

Carros menos vendidos – A recente lista divulgada pela Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) tem dado o que falar no setor automobilístico brasileiro. O documento, longe de elencar os carros mais vendidos, trouxe uma perspectiva inversa: apontou os modelos que menos saíram das concessionárias no ano de 2023. E o que chama a atenção é que essa seleção inusitada inclui desde marcas premium até nomes populares no mercado nacional. Quer entender o que está acontecendo? Continue lendo e descubra detalhes que vão te surpreender.

A Fenabrave divulgou uma lista surpreendente com os carros menos vendidos no Brasil em 2023. Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Lista dos carros com as menores vendas

A Fenabrave revelou números que trouxeram uma certa perplexidade para aqueles que acompanham o setor. Entre os dados mais notáveis está a presença significativa de veículos da Audi na lista dos menos vendidos. Esta marca, consagrada por oferecer automóveis de alto padrão com desempenho notório, parece enfrentar um período desafiador no Brasil. Modelos que outrora eram o carro-chefe da Audi, como o A3 e o A4, surgiram neste ranking inesperado.

Um fato particularmente surpreendente é o desempenho do Audi e-tron GT. Este é um carro totalmente elétrico que chegou ao mercado com diversas características inovadoras e um desempenho que conquistou críticas positivas em avaliações especializadas. No entanto, apesar de todos esses atributos, o modelo teve uma performance comercial tímida, registrando apenas 22 unidades vendidas ao longo de 2023.

Mas a Audi não está sozinha nesta narrativa. Outro caso intrigante é o do Kia Cerato. Este modelo, que já teve dias melhores em vendas, contabilizou apenas 15 unidades vendidas no ano. Tal número deve-se, em parte, ao fato de que o veículo deixou de ser importado para o Brasil, impactando diretamente a sua disponibilidade no mercado.

Além disso, nomes robustos como Mercedes-Benz, BMW, Porsche e até mesmo a McLaren também figuram na lista. Um caso que ilustra bem essa situação é o McLaren Artura, um supercarro híbrido com preço de venda que supera os R$ 2,37 milhões. Apesar de seu valor astronômico, o modelo logrou a venda de 30 unidades em 2023.

A lista da Fenabrave também aponta outros modelos híbridos e elétricos que não decolaram em vendas, como o Toyota Corolla GR e o Hyundai Ioniq, ambos com apenas 17 unidades vendidas. Carros elétricos, como o Chevrolet Bolt e o Nissan Leaf, apresentaram números abaixo das expectativas, com 38 e 168 unidades vendidas, respectivamente.

Setor automobilístico

Esses dados levantam uma série de questões sobre o atual panorama do setor automobilístico brasileiro. Por que modelos de marcas renomadas e com características tão atrativas estão patinando em vendas? Seriam os preços elevados, as mudanças nas políticas de importação, a ascensão dos veículos elétricos ou até mesmo uma combinação desses fatores?Essa lista da Fenabrave evidencia uma complexa rede de elementos que interferem na comercialização de veículos no Brasil. Ela também serve como um indicativo para as montadoras reavaliarem estratégias de mercado, repensarem campanhas publicitárias e, talvez, até reverem seus investimentos em tecnologias e inovações para se adaptarem às demandas de um mercado em constante mutação.

Se você ficou curioso para conferir a lista completa, pode acessá-la diretamente no site da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores: http://www.fenabrave.org.br. O setor automobilístico está em plena efervescência, e estes números são um termômetro de tendências e desafios que aguardam as marcas no futuro próximo.

