Quem avisa, amigo é: não procure isso no Google

O Google é o maior buscador de toda internet, isso significa que praticamente todo site está indexado na plataforma. Isso contém conteúdos bons e conteúdos ruins e a depender da palavra-chave utilizada pelo usuário, ele pode se deparar com imagens e vídeos que podem causar bastante medo e desconforto, literalmente, a pessoa estará indo ao lado sombrio da internet. Por isso, confira a lista com os principais termos que você jamais deve pesquisar no Google.

Nunca procure estes termos no Google, você irá se arrepender | Imagem de ambermb por Pixabay

Cuidado com os termos pesquisados

Uma palavra-chave é basicamente uma palavra ou um conjunto de palavras que possuem a finalidade de atrelar um determinado conteúdo a ela. Por exemplo, ao pesquisar por “Bolsa Família”, milhares de artigos estão atrelados à palavra-chave citada. Então, isso significa que a depender do termo digitado, o resultado pode não ser o mais agradável.

Há termos que são simples, a priori, parecem ser inocentes, mas caso a pessoa esqueça uma letra, já pode se deparar com conteúdos sensíveis que podem causar medo para ela.

A maioria dos termos que serão citados, possuem uma relevância negativa principalmente no Google Imagens, pois no momento que o termo é digitado, as imagens já irão aparecer na tela do usuário.

Jamais pesquise estes termos

O primeiro termo que é preciso evitá-lo a todo custo, é o calcanhar de maracujá, embora seja um termo que é usado há anos para assustar os amigos, até hoje, muitas pessoas ainda não sabem do que se trata. Basicamente, ele refere-se à patologia miíase cavitária, onde o calcanhar fica parecido com um maracujá.

Já o próximo termo é o centopeia humana, há um filme sobre o termo, quem teve já a experiência de assistir, sabe do que se trata, contudo, quem não viu, é melhor não assistir mesmo e procurar algo mais leve, claro, caso tenhas um estômago fraco.

Também há a irritação cutânea, por mais que a priori ele pareça ser leve, na prática, não é, ao pesquisar pelo termo, várias imagens voltam e na maioria das vezes, bem pesadas.

Os próximos termos são ainda mais pesados

Ao pesquisar por Goiter, o usuário irá obter imagens extremas, trata-se de uma condição onde a glândula que fica abaixo do pomo-de-adão aumenta bastante e fica em formato de borboleta. Embora seja uma curiosidade, mas para quem não é da área, pode não aguentar ver as imagens.

Também há a leucoplasia, o termo refere-se a pequenas manchas na cor branca que aparecem na língua das pessoas, pela descrição, pode parecer algo simples, mas a maioria das imagens são bastante fortes.

E por fim, o homem-árvore, embora o nome seja que ele é uma “árvore”, na verdade, trata-se de uma patologia chamada de epidermodisplasia verruciforme, a doença causa várias verrugas na pele dos pacientes, de modo descontrolado.

