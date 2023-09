Ficou de fora? Veja se ainda pode sacar o Pis/Pasep na conta

Todos os anos, vários trabalhadores tanto do setor público quanto do privado, têm direito a realizar o saque do abono salarial, que pode pagar em 2023 até R$ 1.320 para cada funcionário, mas é comum que alguns acabam esquecendo de sacar ou adiam para usar o valor em momentos específicos, às vezes, isso é não dá certo, pois acaba terminando o prazo máximo de saque. Portanto, confira quem tem direito ao benefício e a data limite para retirar os valores.

Saiba até quando será possível realizar o saque do abono salarial | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O que é o abono salarial Pis/Pasep?

O abono salarial é um programa que permite ajudar os trabalhadores do setor público e privado a terem um dinheiro extra todos os anos. Além disso, o programa também serve para financiar o seguro-desemprego.

Vale lembrar que não são todos os trabalhadores que recebem os tributos, é preciso cumprir todas as regras estabelecidas pelo Ministério do Trabalho para conseguir receber os repasses.

Além disso, o valor pago para cada trabalhador não é o mesmo, vai depender do tempo que ele trabalhou no ano-base, sendo o valor máximo para quem trabalhou os 12 meses e o valor mínimo para quem trabalhou por pelo menos 30 dias.

Veja também: 3 PASSOS Para Aumentar O Limite Do Nubank De Um Jeito Rápido E Garantido

Quais são as regras para receber o abono?

A principal regra para ter direito a receber o abono, é ter inscrição no sistema pis/pasep há pelo menos 5 anos. Caso o tempo seja inferior ao citado, é preciso aguardar completar os 5 anos para começar a receber os repasses.

Além disso, o trabalho no ano-base precisa ser feito com a carteira assinada, no caso, no ano-base, esta regra tem por objetivo “premiar” quem de alguma forma contribuiu para a economia brasileira no período.

Por fim, duas situações que são bastante confundidas, a primeira, é que a média salarial precisa ser de até dois salários mínimos, no máximo. Então, quem recebe mais do que o valor citado, não tem direito a receber. E após tudo isso, é preciso que todos os dados estejam devidamente atualizados na RAIS.

Qual prazo máximo para realizar o saque?

O último lote que foi repassado pelo Governo, foi pago no mês de julho, para quem é do setor privado e nasceu em novembro e dezembro, além de servidores públicos com o número do Pasep que termina em 8 ou 9.

Cada trabalhador pode receber o valor em sua própria conta bancária cadastrada, entretanto, caso prefira, pode sacar em qualquer caixa eletrônico ou casa lotérica utilizando o Cartão Social.

Já o prazo final para realizar o saque do valor, é dia 28 de dezembro, ao todo, mais de 23 milhões de trabalhadores têm direito ao abono pago em 2023.

Veja também: Cansado De Pagar Taxa Para Sacar Dinheiro? 6 Bancos Não Cobram