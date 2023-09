Passo a passo para ver R$ 2 MIL brotarem na conta Nubank

Entre as diversas vantagens oferecidas pelo Nubank, recentemente foi lançada mais uma, que gerou a curiosidade dos seus clientes: um bônus de R$ 2 mil para os usuários de seu cartão de crédito. Por esse motivo, surgiram uma série de dúvidas em relação ao benefício, quando será distribuído e quem terá direito a recebê-lo.

Passo a passo para ver 2mil reais cair na conta da Nubank. Acompanhe. | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Por que o Nubank está distribuindo esse bônus?

É válido entender que essa é uma parceria entre o banco digital e a Shopee, uma das maiores empresas de e-commerce do mundo.

Essa parceria elaborada de uma campanha que oferece cashback em algumas compras feitas com o cartão roxinho. Como resultado, é possível receber até R$ 2 mil em algumas transações, o que pode ser muito vantajoso.

Claro, é necessário destacar que essa compra precisa ser feita na própria Shopee, onde são oferecidos os mais diversos produtos. Inclusive, dependendo do valor do produto, é possível ampliar essa quantia para até R$ 3,5 mil.

Segundo o Nubank, essa é também uma estratégia para garantir o controle financeiro de seus usuários, ao mesmo tempo que garante mais segurança.

Como ter acesso ao benefício?

Para ter acesso ao benefício, basta acompanhar o acúmulo de cashback no próprio aplicativo do Nubank, onde deverá procurar pela opção “shopping”. Ainda assim, é preciso estar ciente de que a disponibilidade das ofertas pode variar bastante, então é necessário acompanhar as ofertas da semana também no app.

Ao rolar a tela e encontrar o ícone da Shopee, basta procurar pela oferta de cashback disponível para você, como “10% de cashback”. Nesse caso, se você comprar algo de R$ 200, irá receber R$ 20 em sua conta Nubank. Apesar do valor ser depositado diretamente na sua conta, é um processo que pode demorar até 90 dias após a compra feita na Shopee.

