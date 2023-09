Brasil também tem terremoto! Você não vai acreditar no maior da história

O Brasil pode ter muitos problemas a nível social, econômico e outros mais, no entanto, também pode ser considerado um país de sorte quando se refere à fenômenos naturais. Terremotos, furacões e outras fúrias da natureza dificilmente acontecem por aqui. Continue a leitura para saber os terremotos que já foram sentidos em terras brasileiras e quais foram os maiores da história do país, logo abaixo.

Apesar de acontecer com pouca frequência, terremotos em terras brasileiras já alcançaram médias históricas. | Foto: Reprodução

Quando abala as estruturas

O Brasil pode ser considerado um país de sorte quando se refere à fenômenos naturais. Terremotos, furacões e outras fúrias da natureza raramente acontecem por aqui. No entanto, na segunda quinzena de junho deste ano, o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP) confirmou um tremor de 4,7 na cidade de Miracatu e na região litorânea de São Paulo. A Defesa Civil do estado também confirmou essas informações.

Saiba mais detalhes sobre o incidente sísmico recente em São Paulo, a seguir, e conheça a história de terremotos no Brasil ao longo dos anos.

Leia mais: Ciclone Bomba deve chegar ESTA semana! Fenômeno está formado

Terremoto em terras brasileiras

O evento ocorreu por volta das 8h11 e foi sentido por diversos moradores, que compartilharam suas experiências nas redes sociais. Esse episódio reforça a necessidade de estudos contínuos sobre a atividade sísmica no Brasil e a importância de estar preparado para eventuais eventos dessa natureza.

Repercussão nas redes sociais

O tremor sentido em algumas cidades do estado de São Paulo, em uma sexta-feira, no dia 16 de junho deste ano, causou apreensão em quem não estava acostumado com tal tipo de fenômeno da natureza em terras brasileiras. Nas redes sociais, alguns moradores de cidades paulistas fizeram questão de registrar que ‘sentiram’ os tremores na região onde moram. Confira, logo abaixo:

Moradores de cidades no interior de São Paulo usaram as redes sociais para relatarem sobre o tremor sentido na região. | Foto: Reprodução

Maiores terremotos na história do Brasil

O Brasil registrou seu maior terremoto em 1955, na Serra do Tombador, localizada em Mato Grosso, com uma magnitude de 6,6 na escala Richter. O segundo maior evento sísmico ocorreu em junho de 2022, no Acre, atingindo 6,5 graus.

De acordo com especialistas, o Brasil está suscetível a terremotos, porém, eles tendem a ser menos intensos em comparação com outras regiões do mundo. Isso se deve à localização do país, no centro da Placa Sul-Americana, onde os tremores costumam alcançar uma média de magnitude de 4,5 graus. Em São Paulo, registros históricos mostram que Mogi-Guaçu experimentou um terremoto de 5,1 graus em 1922, e em 2008, o estado testemunhou um abalo de 5,2 graus.

Leia também: Como é o novo CICLONE em formação no Sul do Brasil?