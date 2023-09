Aviso GERAL: lista de CPFs para benefício do INSS; veja se o seu está nela

Há uma década, era comum ver agências do INSS lotadas, quando os funcionários iam atender, acabavam verificando que o problema era algo simples. E agora, com o avanço da tecnologia, os problemas menos complexos podem ser resolvidos diretamente da casa do segurado, o ápice da evolução dos sistemas ocorreu durante a pandemia, onde o isolamento social era obrigatório. Portanto, confira se o seu CPF está na lista de pagamentos da autarquia.

Quais CPFs estão na lista?

Trata-se de quem está aguardando que algum benefício do INSS seja aprovado, geralmente, o processo demora bastante, por isso, os segurados ficam bastante felizes quando sabem que deu tudo certo.

Pois além de demorar, ainda pode acontecer dele ser indeferido, ou seja, por mais que o trabalhador cumpra todos os requisitos, ele não consegue ter direito aos valores repassados.

Nesses casos, ele pode entrar com um recurso administrativo, pelo próprio INSS. Entretanto, caso não seja o suficiente, a única saída para ele é a via judicial.

Como saber se o CPF está na lista de aprovação?

Para saber é bem simples, quando isso acontece, o segurado recebe um número único com dez dígitos, através do número, várias informações podem ser acessadas, como o dia do pagamento, valor e possíveis problemas que possam acontecer. Para verificar, basta:

Entre no site Meu INSS;

Realize login utilizando a conta gov.br;

Após estar na plataforma, o número do benefício irá ser exibido.

Também é possível consultar através do Meu INSS, o aplicativo está disponível tanto para Android quanto para IOS. Após baixar, basta realizar login, entrar com o CPF e a senha cadastrada e o número do benefício também será exibido.

Caso algum dos métodos citados não tenham funcionado, é possível verificar o status do benefício pelo número 135, ele está disponível de segunda a sábado, das 07h às 22h.

Como saber se o benefício foi aprovado?

Basicamente, quando aparece o número do benefício, significa que ele já foi aprovado. Mas caso não apareça, também é possível verificar o motivo da reprovação ou saber se ele foi analisado ou não.

Para isso, basta entrar no site ou no aplicativo e realizar a verificação, após efetuar o login, basta clicar em “Consultar pedidos”. Na seção, todas as solicitações realizadas irão aparecer, tanto as que já foram concluídas quanto as que ainda estão pendentes.

Por fim, é importante que apenas o titular entre em contato ou então, algum representante com a permissão dele, pois durante o atendimento, pode ser solicitado informações pessoais além de autenticação facial, a depender do caso.

