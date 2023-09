Vazamento revela mais novidades do iPhone 15 antes do lançamento

Apesar de circular na web uma suposta prévia do visual do novo iPhone 15, a Apple está mais preocupada com um outro contratempo, diretamente ligado a sua cadeia de abastecimento. Segundo de executivos da maçã, um dos modelos do novo aparelho que será anunciado na próxima semana enfrentará um atraso de até um mês no seu lançamento devido à escassez de sensores de imagem. Saiba mais detalhes sobre o problema, logo abaixo.

Iphone 15 sofre atraso na produção no modelo Pro Max. | Foto: Divulgação

Uma prévia do que está por vir

A linha do iPhone 15 está enfrentando contratempos na sua cadeia de abastecimento. Segundo informações do informante Revegnus, o carro-chefe da Apple, o iPhone 15 Pro Max, enfrentará um atraso de até um mês no seu lançamento devido à escassez de sensores de imagem.

Continue a leitura, mais abaixo, para entender as causas do possível atraso e o que deve vir de novidade nos novos iPhones.

Más notícias para applemaníacos

Revegnus afirmou que os problemas com a Sony, a fornecedora dos sensores de imagem para o iPhone 15 Pro Max, são graves e podem resultar em um adiamento de até quatro semanas na data de lançamento do dispositivo. A Sony está enfrentando dificuldades de produção devido ao uso de um componente mais avançado no processo de fabricação dos sensores, o que está afetando negativamente o rendimento.

Essa não é a primeira vez que surgem alertas sobre problemas na cadeia de abastecimento relacionados aos sensores de imagem da Sony. Ming-Chi Kuo, um analista respeitado, já havia indicado que o cronograma de produção em massa do iPhone 15 Pro Max estava atrasado em relação aos outros modelos da linha, embora não acreditasse que isso afetaria a data de lançamento.

A Apple pode optar por lançar o iPhone 15 Pro Max simultaneamente aos outros modelos, como o iPhone 15, iPhone 15 Plus e iPhone 15 Pro, mas as entregas podem sofrer atrasos significativos.

Início das vendas pode atrasar

Imagem feita a partir de dados vazados sobre como será o novo iPhone 15 e iPhone 15 Pro. | Foto: Reprodução

Com a expectativa de anúncio da linha iPhone 15 em 12 de setembro, início da pré-venda em 15 de setembro e disponibilidade nas mãos dos consumidores na semana seguinte, é possível que o iPhone 15 Pro Max não chegue ao mercado antes do final de outubro. Isso é relevante porque o iPhone 15 Pro Max é o destaque da nova linha de iPhones deste ano.

Novidades no iPhone 15

Em relação ao design do novo iPhone 15, ele apresentará bordas extremamente finas, um chassi de titânio mais resistente e leve, suporte a velocidades Thunderbolt 4 e um chip A17 de 3nm de última geração. No entanto, o grande diferencial será a inclusão da primeira lente periscópica da Apple, que será o ponto alto do evento de lançamento.

Novo iPhone fica mais caro

Quanto ao preço, há informações de que a Apple aumentará o valor dos modelos Pro. O iPhone 15 Pro será US$ 100 mais caro do que seu antecessor, enquanto o iPhone 15 Pro Max terá um acréscimo de US$ 200 no preço.

*Com informações da Forbes.