Mês amarelo: depressão no trabalho precisa de atenção; veja o que fazer

A Campanha Setembro Amarelo foi criada no ano de 2014, através de uma iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), junto com uma parceria com o Conselho Federal de Medicina. Lembrando que o objetivo é chamar atenção para a prevenção contra suicídios.

O dia 10 de setembro é oficialmente conhecido como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, no entanto essa campanha acontece durante o ano todo. Esse índice de suicídios é de aproximadamente 12 mil todos os anos aqui no Brasil e cerca de mais de 1 milhão ao redor do mundo, conforme as informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Acompanhe na leitura abaixo as principais profissões que mais causam depressão e que, na maioria das vezes, acarreta casos mais graves.

veja os sinais de depressão no trabalho. Imagem: rawpixel.com / FreePik

A depressão e o trabalho (mês amarelo)

É normal ter alguns fatores dentro do ambiente de trabalho que pode gerar um estresse no funcionário e as vezes ele nem tem ciência disso, que pode afetar a qualidade de vida e começar a causar doenças. Como por exemplo, uma rotina exaustiva, pressão para ter excelentes resultados.

Conforme as informações da OMS, a depressão está em 2º lugar entre as principais causas de incapacidade para o trabalho no mundo. Esse estresse ocupacional é muito causado pelo ritmo frenético que nós temos hoje, principalmente no ambiente do trabalho. A cobrança excessiva de metas e também de conflitos que existem no próprio mundo do trabalho que trazem implicações no estresse ocupacional.

Como posso identificar a depressão no trabalho?

O primeiro passo de todos conseguir identificar a diferença e tristeza da depressão, pois a tristeza é apenas um estado momentâneo, já a depressão é psicopatologia que leva as pessoas a viver em um estado constante de desconforto e angústia. Ou seja, é uma doença grave e que precisa ser diagnosticada por um profissional.

São de diversas maneiras que a depressão pode se manifestar na vida de uma pessoa e os sinais variam muito de pessoa para pessoa, algumas dessas características são:

Desânimo, cansaço e indisposição

Ansiedade, preocupação, insegurança e indecisão

Sensação constante de culpa, inutilidade, incapacidade, desamparo e solidão

Alteração no sono- tanto a insônia quanto o excesso de sono-, cansaço fora do normal

Alteração no apetite- excesso ou falta dele

Dificuldade de concentração e falhas na memória

Ideias de morte ou suicídio

Tristeza e/ou irritabilidade persistente, inquietação e isolamento social

Perda da capacidade de sentir prazer nas atividades que antes gostava de fazer, seja no trabalho ou lazer, inclusive na vida sexual

Choro, insatisfação, afastamento das atividades sociais, perda de energia, preocupação excessiva com os problemas.

Lista das principais carreiras que causam depressão no ambiente de trabalho

Telemarketing

Consultor de vendas

Enfermeiras e cuidadoras de criança

Assistentes Sociais

Médicos

Professores

Profissionais de apoio administrativo (Secretárias, atendentes)

Consultores financeiros e contabilistas

Garçons

Artistas e escritores.

