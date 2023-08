Antes, durante e depois da gestação a mulher passa por uma série de problemas. Um deles é a popular depressão pós-parto. Entretanto, um estudo realizado nos Estados Unidos pode mudar o rumo dessa história. Em entrevista à CNN, a Psiquiatria Julia Trindade comentou acerca desse novo medicamento e como ele pode ser útil no tratamento dessa condição específica de depressão. Os detalhes são surpreendentes!

Estudo encontra forte candidata à pílula contra depressão específica | Foto de danilo.alvesd na Unsplash

O que é a depressão pós-parto?

Trata-se de uma depressão específica, que pode ser um pouco distinta da convencional. É uma condição cujo a mulher acaba tendo uma perda de apetite, sono e até mesmo de foco. Em alguns casos essa condição pode até mesmo dificultar as primeiras etapas do vínculo entre mãe e filho.

De acordo com os especialistas na maioria dos casos o quadro é iniciado nas últimas semanas de gestação do bebê. Haja vista que o quão mais cedo for identificado, maiores são as chances de tratamento.

Por mais que existam antidepressivos focados no tratamento dessa condição, eles podem levar entre duas a três semanas para realmente fazerem um efeito benéfico.

Entretanto, este medicamento revolucionário aprovado pela FDA (Food and Drug Administration) — equivalente à Anvisa, promete resultados muito mais rápidos. Haja vista que este medicamento possui uma atuação direta na redução dos esteroides ativos no pós-parto.

Já os antidepressivos tradicionais atuam de maneira distinta: aumentando os níveis da serotonina, algo que precisa de mais tempo. Obtendo uma precisão muito mais eficaz e rápida.

Estas mulheres podem desenvolver depressão pós-parto

É importante ficar atento quanto aos sinais, haja vista que algumas mulheres têm mais chances de desenvolverem essa condição. Haja vista que mulheres que já sofrem com depressão antes mesmo do parto têm muito mais possibilidades de tê-la.

Haja vista que é importante o tratamento contínuo da depressão até mesmo durante a gestação, para evitar que após o parto a mulher acabe desenvolvendo essa condição.

Após o nascimento da criança é importante que haja um laço mútuo entre a mãe a criança, coisa que a depressão pós-parto acaba atrapalhando bastante. Em alguns casos, a mãe não consegue sequer ficar perto da criança.

Portanto, para evitar problemas futuros e maiores é importante se cuidar e buscar sempre o tratamento correto para a situação. Evitando prolongar e deixar para depois os devidos cuidados.

Não há previsão da chegada da pílula no Brasil. Entretanto, tudo indica que nos próximos meses deve se espalhar pela América. Pelo que tudo indica a priori o medicamento deverá ser comprado, posteriormente poderá ser adicionado na lista do SUS de medicamentos oferecidos. Tudo depende da oferta, demanda e principalmente: eficácia do medicamento.

