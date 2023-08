Comprovado! Este é o chá que reduz o açúcar do sangue

Um dos principais problemas do século, é os níveis elevados de açúcar no sangue, isso pode desencadear uma série de patologias que caso não sejam devidamente tratadas, pode levar até mesmo ao óbito do paciente. Além disso, quando ocorre de maneira crônica, acaba gerando o que se conhece por diabetes, que é quando o corpo não consegue regular os níveis de glicose no sangue. Mas um chá que foi descoberto recentemente, promete mudar o panorama, entenda.

Chá milagroso que pode ajudar na redução dos níveis de açúcar no sangue | Imagem de Gerd Altmann por Pixabay

Quais os tipos de diabetes que existem?

Há vários tipos da doença, todavia, vamos nos atentar a três: a diabetes tipo 1, 2 e a gestacional. Cada uma possui suas peculiaridades, a saber:

Diabetes tipo 1: ela também é popularmente conhecida como diabetes mellitus tipo 1 e é menos frequente em relação aos outros tipos da doença. Trata-se de uma patologia autoimune, onde o próprio sistema imunológico destrói as células produtoras de insulina no pâncreas, por conta disso, o corpo não consegue produzir insulina de maneira adequada;

ela também é popularmente conhecida como diabetes mellitus tipo 1 e é menos frequente em relação aos outros tipos da doença. Trata-se de uma patologia autoimune, onde o próprio sistema imunológico destrói as células produtoras de insulina no pâncreas, por conta disso, o corpo não consegue produzir insulina de maneira adequada; Diabetes tipo 2: já o tipo 2 da doença é o mais frequente e possui ligação direta com o estilo de vida de cada pessoa, além de fatores genéticos. Nesse tipo, as células do corpo não respondem tão bem à insulina e acarreta na elevação dos níveis glicêmicos;

já o tipo 2 da doença é o mais frequente e possui ligação direta com o estilo de vida de cada pessoa, além de fatores genéticos. Nesse tipo, as células do corpo não respondem tão bem à insulina e acarreta na elevação dos níveis glicêmicos; Gestacional: por fim, há essa condição que aparece nas mulheres durante a gravidez, no caso, das mulheres que não tinham a doença antes. A doença é temporária, entretanto, caso a pessoa não se cuide, pode evoluir para diabetes tipo 2.

Basicamente, não importa qual o tipo de diabetes, controlar os níveis de açúcar no sangue é de suma importância. E um chá promete auxiliar no processo.

Qual chá é?

O chá em questão é o de amora, que de acordo com pesquisadores do Japão, há presente nele um composto chamado de 1-desoxinojirimicina, ele está nas folhas da amora e graças a ele, é possível que os níveis de açúcar no sangue sejam reduzidos, principalmente, após a ingestão de carboidratos.

Segundo os experimentos realizados, usando camundongos, os animais que ingeriram o extrato da folha de amora antes das refeições, após elas, apresentavam um nível glicêmico bem inferior.

A amora é repleta de antocianinas, ácido elágico e taninos. Além de possuir propriedades que auxiliam no tratamento de inflamações e desoxidação do corpo. Portanto, ela também é uma grande aliada no tratamento de doenças como infarto e aterosclerose.

Passo a passo para fazer o chá

O passo a passo é bastante simples, a saber:

Aqueça 250 ml de água, antes de ferver, desligue o fogo;

Coloque em uma xícara;

Agora, adicione 2 colheres da folha de amora;

Por fim, tampe a xícara e deixe em infusão por cinco minutos.

Pronto, o chá está pronto, agora basta passar em uma peneira ou papel filtro e servir. Caso a pessoa queira, é possível adicionar hortelã ou camomila.