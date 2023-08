Ninguém conhecia este sintoma de colesterol alto que afeta o ouvido

Toda pessoa possui colesterol em seu corpo, o problema ocorre quando os níveis são excessivos e quando o que se sobressai é o de baixa densidade, conhecido como colesterol ruim. Os problemas que podem ser desencadeados são vários, desde aterosclerose até mesmo problemas hepáticos, então, ter o controle é essencial. E agora, novo sintoma foi descoberto e pode alertar de maneira precoce os altos níveis de colesterol no organismo, entenda.

Problema no ouvido pode indicar colesterol alto, entenda | Imagem de Anemone123 por Pixabay

Quais os tipos de colesterol que há?

Primeiro, é importante entender que o colesterol é uma substância que sua consistência é gordurosa e é encontrada no organismo e em alguns alimentos. A substância é de suma importância na formação de células e na produção de alguns hormônios, contudo, tudo em excesso é prejudicial.

Os dois tipos que há são:

LDL: É o colesterol de baixa densidade, por conta disso, ele é considerado ruim e os níveis elevados dele no organismo, podem acarretar em um acúmulo de placas gordurosas nas artérias e isso é bastante perigoso;

É o colesterol de baixa densidade, por conta disso, ele é considerado ruim e os níveis elevados dele no organismo, podem acarretar em um acúmulo de placas gordurosas nas artérias e isso é bastante perigoso; HDL: É o colesterol do bem, ele possui uma alta densidade, então, ajuda na remoção do colesterol ruim consequentemente, reduzindo os riscos de inúmeras doenças ligadas ao excesso de colesterol.

Para nunca mais esquecer, há uma brincadeira que é bastante usada para os estudantes sempre lembrarem dos termos, LDL lê-se logo Deus leva e HDL lê-se Hoje Deus Livra. Lembrando que é apenas um trocadilho, que pode ajudar na memorização.

Veja também: Diminui O Açúcar Do Sangue E Ajuda A Emagrecer! Superalimento Revelado

Sintoma de colesterol alto pode ser percebido no ouvido

A grande novidade, é acerca de um sintoma que pode ser notado no próprio ouvido, ele era pouco falado anteriormente, mas agora, já há provas suficientes que de fato há uma relação. Lembrando que outras partes do corpo também podem ajudar na identificação, como olhos e pés.

Quando o indivíduo apresenta altos níveis de colesterol, ele pode sofrer com a deterioração da audição, que acontece de forma progressiva. Os principais sons que são prejudicados são os agudos.

Também há uma grande dificuldade em escutar em ambientes que apresentam ruídos, portanto, os dois sinais citados devem ser observados.

Veja também: Contaminação Com Vidro? Anvisa Confirma Retirada De GRANDE Marca De CHOCOLATE

O que fazer ao perceber o sintoma?

Caso haja a persistência do sintoma, é importante que a pessoa procure o médico rapidamente, pois quanto mais demorar, pior pode ficar o quadro. Ao ir até um médico, provavelmente ele irá indicar vários exames a fim de obter dados concretos.

Se a perda auditiva for por conta do colesterol, intervenções serão feitas focando no problema em questão. Embora negligenciada, a saúde desse local pode prevenir inúmeras outras patologias.

Mas fique tranquilo, na grande maioria das vezes, apenas mudanças pontuais nos hábitos de vida são suficientes para que o colesterol volte ao normal.