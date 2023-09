Por que você vai se arrepender se comprar iPhone AGORA

Muitas pessoas têm o sonho de comprar iPhone. Porém, conforme se aproxima a data do evento no qual será lançada a geração 15 deste celular tão icônico, os amantes da tecnologia estão encontrando um bom motivo para deixar essa compra para depois.

O evento em questão será realizado no dia 12 de setembro, mas o mercado já está se transformando, de modo a fazer com que este não seja o momento mais propício para investir em um smartphone Apple.

Mais detalhes sobre isso podem ser conferidos a seguir.

O motivo pelo qual não é uma boa ideia comprar iPhone agora

O motivo não poderia ser mais simples: quando a Apple finalmente vier com os novos iPhones para o mercado, é muito provável que todos os modelos anteriores sofram queda nos preços de forma significativa. E isso inevitavelmente gera uma oportunidade de ouro para quem quer trocar de aparelho de forma mais econômica.

Logo, mesmo que uma pessoa tenha um celular que já apresenta sinais de desgaste, é interessante que ela espere, de modo que consiga ter um leque maior de opções. Sendo que qualquer escolha feita irá garantir uma experiência de uso totalmente atualizada.

Sobre o lançamento da geração 15 do iPhone

No dia 12/09, a partir das 14h (considerando o horário de Brasília), a unidade sede da Apple na Califórnia será o local de lançamento do iPhone 15. E, no dia em questão, a marca irá apresentar todas as adições que fez à sua linha de celulares de ponta.

Porém, embora existam muitas expectativas acerca do evento, tudo o que se tem até agora, a respeito dos aparelhos em si, são apenas rumores não oficializados pela Apple.

Segundo informações que foram divulgadas pela Bloomberg, no dia 22 de setembro os novos iPhones já estarão disponíveis para venda dentro do mercado norte-americano. Então, para quem quer comprar iPhone “exclusivo”, esta é a data que deverá ser colocada na agenda.

E, claro: mesmo quem não quer exatamente as versões mais recentes também pode acabar se beneficiando deste lançamento.

Afinal, a tradição adotada pela Apple é baixar os preços de outros modelos. E até mesmo as lojas de varejo, como a Americanas, costumam adotar essa estratégia.

O suposto vazamento de informações que estão sendo disseminadas no Twitter, de qualquer modo, sugere que os novos modelos terão novidades como a porta USB-C, além de opções interessantes de cores, além do preto e do branco, que já são tradicionais. Os rumores também apontam que até mesmo os cabos de carregamento poderão ser coloridos.

De modo geral, portanto, a ideia de esperar para comprar iPhone realmente não é de todo ruim.

Afinal, os fãs da marca Apple que escolherem fazer isso poderão tanto migrar direto para a geração 15 do aparelho, ou simplesmente comprar algum celular da versão 13 ou mesmo da versão 14 com um preço muito mais interessante e atrativo.

A economia será significativa por um lado e, por outro, há ainda mais inovação aguardando. Ou seja: as duas escolhas possuem vantagens.

